3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen SV Elversberg live

Englische Woche in der 3. Liga! Nur drei Tage nach dem 2:2 in Duisburg ist der TSV 1860 erneut gefordert. Am Dienstagabend ist Spitzenreiter SV Elversberg zu Gast im Grünwalder Stadion. Die Löwen warten weiter seit sieben Spielen auf einen Dreier und hängen im Tabellenmittelfeld fest. Auch die Saarländer, die die Liga mit vier Zählern anführen, kamen am vergangenen Wochenende nicht über 2:2 bei Abstiegskandidat Meppen hinaus.

Verfolgen Sie die Partie am Dienstagabend im AZ-Liveticker!