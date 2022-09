TSV 1860: Michael Köllner muss gegen Duisburg auf Marius Willsch verzichten

Sechzig-Trainer Köllner muss bei der Partie TSV 1860 gegen den MSV Duisburg auf auf insgesamt fünf Spieler verzichten.

Er will endlich hoch, sein Gegenüber, Oldenburg-Coach Andrea Fossi, am Samstag drinbleiben: Löwen-Trainer Michael Köllner.

München - Kann der TSV 1860 seine Serie ohne Niederlage fortführen? Am Samstag empfangen die Löwen im Grünwalder Stadion den MSV Duisburg (14.39 Uhr/BR und AZ-Liveticker). Die Zebras aus dem Ruhrgebiet liegen derzeit auf dem siebten Tabellenplatz der 3. Liga, während die Giesinger weiter ungeschlagen auf Platz eins stehen.

Am Samstag muss 1860-Trainer Michael Köllner aber auf einige seiner Spieler verzichten. Wie er am Freitagvormittag bei einer Pressekonferenz mitteilte, fällt Rechtsverteidiger Marius Willsch erneut aus – Grund sind Adduktorenprobleme.

TSV 1860: Vier Stammspieler fehlen

Außerdem fehlen weiter Semi Belkahia (Knieverletzung), Philipp Steinhart (Bänderverletzung), Marcel Bär (OP am Fuß) und Tim Rieder (rot gesperrt).

Doch die Aussichten stehen gut: Belkahia ist laut Köllner "fleißig am Laufen", Steinhart hat am Donnerstag wieder mit dem Laufen begonnen und Rieder ist nächste Woche nach seiner Rotsperre zurück. "Bei Marcel Bär braucht es noch", so Köllner.