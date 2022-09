3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen MSV Duisburg - Endstand 4:1

Fazit zur Halbzeit: Was für eine erste Hälfte! Die Löwen legten gleich furios los und kamen durch die Treffer von Vrenezi (2.) und Lakenmacher (12.) früh mit 2:0 in Führung, hatten aber auch bei zwei Elfmeterentscheidungen Glück. Nach einer halben Stunde gab es den Doppelschlag durch Vrenezi (30.) und Lakenmacher (34.). Kurz vor der Halbzeit hatte Stoppelkamp die Möglichkeit, vom Punkt auszugleichen, scheiterte aber an Hiller (42.). Es passt aber bei diesem verrückten Spiel nur ins Bild, dass sich genau der den Ball nach der anschließenden Ecke selber ins Tor boxte. Insgesamt geht die Führung für Sechzig völlig in Ordnung.