Wuchtig und wichtig: Neu-Löwe Joel Zwarts gibt dem TSV 1860 mehr Offensiv-Power

Joël Zwarts kommt vom Liga-Konkurrenten Jahn Regensburg zu den Löwen. Die Fans von der Donau meckern über die Modalitäten des Wechsels, Coach Jacobacci freut sich über einen dynamischen Stürmer. Wer ist der Mann mit Wurzeln in Suriname und passt er ins Profil der Giesinger?

München – Der Kader ist komplett, die ersten drei Punkte sind eingefahren. Jetzt kann's ja richtig losgehen für den TSV 1860. Mit Joël Zwarts ist das letzte Puzzleteil im großen 11-Teile-Legespiel von Löwen Coach Maurizio Jacobacci angekommen.

Ein dynamischer, wuchtiger und abschlussstarker Spieler. Doch wer ist der Niederländer mit Wurzeln in Suriname, der die Löwen im Sturm verstärkt?

Joël Zwarts: Der TSV 1860 hat den neuen Neuner endlich gefunden

Endlich können sie im Fanshop an der Grünwalder Straße die Nummer "9" auf die neuen Löwen-Trikots flocken. Strahlend hielt Joël Zwarts mit seinen Agenten Göran Vet und Alaeddine Chaaby gleich das erste Exemplar in der Hand.

Sie kamen am Morgen mit dem Linien-Flieger aus dem Heimatland nach München, um die letzten Details zu klären. Die Anreise für den Spieler war kürzer. Er kickte zuvor für Jahn Regensburg.

Joël Zwarts: Ein Niederländer mit Wurzeln in Suriname

Der Kicker hat Wurzeln in Suriname. Seine Mutter kommt aus dem kleinen Staat an der Nordostküste Südamerikas. "Ich wurde noch nicht für die Nationalmannschaft von Suriname angesprochen, wäre aber auf jeden Fall offen dafür", sagte der neue Löwen-Stürmer in einem Interview.

Er selbst war allerdings noch nie im Heimatland seiner Mutter zu Gast und kickte in der Jugend lieber zweimal für die U19 der Niederlande.

Ist Neuzugang Joël Zwarts schon fit für den TSV 1860?

Sein Ex-Verein Jahn Regensburg hatte den Kicker in der letzten Saison zu ADO Den Haag verliehen. Dort sollte er Fitness und Spielpraxis sammeln. Pünktlich nach der Sommerpause tauchte er fit wieder in Regensburg auf. In den Testspielen und im Toto-Pokal zeigte er sich treffsicher.

Doch er verkündete den Wunsch, Donau gegen Isar zu wechseln. Zähneknirschend gab Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer die Freigabe und verdiente noch eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Passt Joël Zwarts in das Anforderungsprofil von TSV-1860-Trainer Maurizio Jacobacci?

"Glauben Sie nicht alles, was die Leute sagen und schreiben, vieles ist nicht wahr", so äußerte sich Zwarts bei Instagram über die Gerüchte der Jahn-Fans, er würde sich durch "private Probleme" zum TSV mogeln. Frei nach dem Supermarkt-Werbemotto vom Jahn-Hauptsponsor riefen sie ihm gefühlt hinterher "Dann geh doch zu Sechzig".

Der Hintergrund des Wechsels ist den Löwen-Fans herzlich egal. Sie können sich auf einen Spieler freuen, der perfekt in das Anforderungsprofil von Jacobacci passt.

Der Stürmer ist sich nicht zu schade, auch gegen den Ball zu arbeiten und geht oft mit Tempo in die Eins-gegen-Eins-Duelle. Ein Erfolgsrezept, das bei den Löwen schon beim 2:0-Sieg gegen Mannheim funktionierte.

Für den Coach geht es jetzt primär darum, die Torjäger-Qualitäten aus Zwarts zu kitzeln. In Den Haag traf er in 24 Spielen sechsmal. Beim Jahn gab es in der Zweiten Bundesliga für ihn in 23 Spielen nur zwei Tore. Vielleicht klappt es dann ja doch noch mit dem Traum der Nationalmannschaft im kleinen Land in Südamerika.