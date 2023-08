Fynn Lakenmacher trifft – TSV 1860 will dennoch Joël Zwarts von Jahn Regensburg verpflichten

Joker Fynn Lakenmacher gelingt beim Saisonauftakt der Löwen gegen Waldhof Mannheim nach "keiner leichten Zeit" ein Tor, das "Aufschwung geben" soll. Indes soll künftig Joël Zwarts vom SSV Jahn Regensburg nach AZ-Infos für den TSV 1860 stürmen.

München - Es lief die 55. Minute im Duell der Sechzger gegen Mannheim, da lief der Ball bei den Blauen wie am Schnürchen. Manfred Starke vernaschte gleich zwei Gegenspieler und fand Spielmacher Albion Vrenezi, dessen Traumpass Julian Guttau im letzten Moment querlegte.

Da stand ausgerechnet der Mann, der Platz für einen neuen Neuner machen soll: Fynn Lakenmacher verwertete cool zum 2:0 - und muss sich wohl bald wieder hinten anstellen.

Fynn Lakenmacher zeigt Reaktion beim TSV-1860-Sieg gegen Waldhof Mannheim

"Wir wollten alles geben, wir hatten keine leichte Vorbereitung. Aber wir haben ein super, super Spiel gemacht und alles auf dem Platz gelassen. Das zählt: der Sieg im ersten Spiel", sagte Stürmer Lakenmacher nach dem Auftakt-Sieg des TSV 1860 am vergangenen Samstag gegen den SV Waldhof Mannheim. Gerade der Top-Torjäger der Vorsaison (acht Tore), der zuletzt eigenen Aussagen zufolge "keine leichte Zeit" hatte: "Wenn dein Name so oft in der Presse steht, ist das nicht ganz so mein Ding."

Daher habe Lakenmacher nach seiner Ladehemmung und den Gerüchten um seinen Abschied "eine Reaktion zeigen" wollen. Es allen beweisen. Ein Vorhaben, das gelang. Lakenmacher dazu, nachdem Neuzugang Valmir Sulejmani von Beginn an den Vorzug erhalten hatte, aber blass geblieben war: "Ich bin froh, dass ich zur Halbzeit die Chance bekommen habe. Ich wollte dann alles geben und so ein Tor gibt natürlich Aufschwung."

Trotz Lakenmacher-Tor: TSV 1860 hat Stürmer Joël Zwarts auf dem Zettel

Und dennoch: Nach AZ-Informationen will Trainer Maurizio Jacobacci nach wie vor einen (anderen) Wunschstürmer – und dessen Verpflichtung steht schon kurz vor dem Abschluss! Joël Zwarts, Sturm-Kante von Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg, hat seinem Noch-Arbeitgeber kürzlich mitgeteilt, den Verein verlassen zu wollen.

Ursprünglich hatte der unzufriedene Niederländer, wie auch andernorts berichtet, aufgrund von privaten Problemen in die Heimat gehen wollen. Nach intensiven Verhandlungen mit den Blauen soll er sich aber mit den Giesingern über einen Wechsel einig sein.

Einzig die Finanzen gilt es noch zu klären, da der Jahn eine Ablöse für den 24-Jährigen verlangt. Kann sich 1860, das laut Jacobacci keine Ablösesummen bezahlen könne, mit Regensburg einigen? Zwarts mal ab, Sechzig.

TSV 1860: Trainer Maurizio Jacobacci will noch mehr von Fynn Lakenmacher sehen

Für Sechzig wäre der Torjäger gewiss eine Verstärkung, für Lakenmacher ein neuer Konkurrent, der die Karten wohl zu Ungunsten des Ex-Havelsers neu mischt. Die unschöne Vorgeschichte ist bekannt: 1860 hatte ihm mitgeteilt, ihn verleihen zu wollen, gepaart mit einem Angebot zur Vertragsverlängerung. Nachdem der 23-jährige Angreifer abgelehnt hatte, stand kurzzeitig sogar ein Abschied im Raum. Um einen neuen Neuner zu finanzieren?

Jacobacci sah sich in der Folge dazu gezwungen, eine Pressekonferenz abzuhalten: Man habe Lakenmacher nicht vom Hof jagen, sondern verleihen und weiter aufbauen wollen. Nach dem Auftaktsieg sagte Jacobacci auf die Frage, ob er Lakenmacher kitzeln wollte: "Wir wissen schon, was wir an Lakenmacher haben, deswegen wollten wir ja auch seinen Vertrag verlängern." Der Coach ergänzte aber auch: "Für mich entscheidend, dass er sich weiter entwickelt, dass er weiß, was er zu tun hat. Das ist nicht wenig."

"Muss für die Sache leben": Maurizio Jacobacci kitzelt Fynn Lakenmacher

Und in welchen Bereichen muss Lakenmacher zulegen? Jacobacci geht ins Detail: "Er hat eine physische Präsenz, die er ausspielen muss." Und, wie der Italiener ergänzte, müsse der Fokus voll und ganz auf dem Sport liegen: "Er ist ein sehr guter Stürmer, der für die Sache leben muss – das ist entscheidend."

Kollege Marco Hiller, der seinen Posten als Nummer eins im Duell mit Neuzugang David Richter verteidigen konnte, lobte den "super Typen" Lakenmacher dagegen über den grünen Klee: "Jeder, der Laki kennt, weiß, was er für Qualitäten hat. Es freut mich auch für ihn persönlich, dass er es den Leuten auch zeigen konnte. Er ist Stürmer, er macht Tore, deswegen wurde er von Sechzig geholt." Scheint so, als würde 1860 dafür nun einen neuen Torjäger holen.