TSV 1860: Giesinger Genugtuung – Jacobaccis Masterplan führt gegen Mannheim zum Erfolg

Leidenschaftliche Sechzger holen zum Saison-Debüt gegen Mannheim ein 2:0. Trainer Jacobacci vertraut sieben Neulöwen und überrascht mit Kwadwo.

München - "Wir haben nicht die höchste Spielkultur, sind nicht gerade filigran. Doch wir haben Träume und Visionen - und in der Hinterhand den Masterplan!"

Was die Band "Sportfreunde Stiller" in ihrem Lied "54, 74, 90, 2006" vor der Heim-WM über die Fußball-Nation Deutschland sang, trifft es aktuell bei den Sportfreunden der Sechzger ziemlich auf den Punkt: Keiner wollte im Vorfeld der Drittliga-Saison 2023/24 an diese Löwen glauben - und wurde zum Saison-Auftakt gegen den SV Waldhof Mannheim eines Besseren belehrt.

Ein hochverdienter 2:0-Sieg für den TSV 1860

"Ein perfekter Start, muss man sagen. Wir haben drei Punkte, zu Null - top!", sagte Torhüter Marco Hiller, als er am Samstagnachmittag um kurz nach 16 Uhr vor der Haupttribüne des Grünwalder Stadions stand.

Der TSV 1860 hat jeglichen Pessimisten in Sachen Erwartungshaltung getrotzt und den Traditionsverein Waldhof mit einem - in der Entstehung etwas glücklichen, aber insgesamt hochverdienten - 2:0 wieder nach Hause geschickt.

Manfred Starkes kurioses Traumtor markierte den ersten Streich eines spektakulär-schönen Fußballnachmittags für die Sechzger, dessen größte Lehre ist: 1860 hatte einen Masterplan. Trainer Maurizio Jacobacci hat erkannt, dass es unter den sehr speziellen Voraussetzungen bei Sechzig und der komplizierten Vorbereitung nur so geht: mit Understatement, mit Geduld, mit Leidenschaft - und dem Glück des Tüchtigen.

1860-Coach Jacobacci begeistert: "Fantastische Teamleistung"

"Ich bin wahnsinnig froh, dass wir erstens zu Null gespielt und zweitens diese fantastische Teamleistung abgerufen haben", sagte Jacobacci nach seinem Premieren-Dreier. Der Coach hatte vor dem Spiel nebst Vorfreude von einer gewissen Anspannung gesprochen: Der 60-Jährige wusste nur zu gut, dass die Fanlandschaft aufgrund des zuletzt zwei Mal geplatzten Aufstiegstraums, wegen des großen Umbruchs und "keiner einfachen Zeit", wie es Jacobacci selbst formulierte, recht skeptisch dieser neuen Spielzeit entgegenblickte.

Nach getaner Arbeit sprach der Coach von Genugtuung. Jacobacci hat bei der Wahl seines Torhüters erkannt, dass er mit der Degradierung von Vize-Kapitän und Identifikationsfigur Marco Hiller eine Baustelle eröffnen würde. In der Innenverteidigung zeigte er sich dennoch mutig und beorderte Neuzugang Leroy Kwadwo trotz kurzer Eingewöhnungszeit und dessen Malheur im Toto-Pokal gegen Kreisligist Stockheim (Gelb-Rot) anstelle von Langzeit-Löwe Niklas Lang in die Startformation. Eine unpopuläre Maßnahme - die fruchten sollte. "Er hat eine fantastische Leistung gezeigt, so wie alle anderen auch", urteilte Jacobacci.

Jacobacci über Lakenmacher: "Wir wissen schon, was wir an ihm haben"

Eine gehörige Prise Genugtuung verspürt haben dürfte auch ein gewisser Fynn Lakenmacher: Sechzigs junge Sturm-Kante (23) musste sich trotz seines Status' als Top-Torjäger der Vorsaison anhören, dass man ihn am liebsten verleihen (und den Vertrag verlängern) möchte. Jacobacci ließ ihn zuerst noch auf der Bank schmoren, gab Neuzugang Valmir Sulejmani den Vorzug - doch ausgerechnet Lakenmacher besorgte als Joker das 2:0. "Wir wissen schon, was wir an ihm haben", meinte der Trainer, doch es soll nach wie vor ein neuer Neuner kommen.

Es könnte auf Mittelstürmer Joël Zwarts von Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg hinauslaufen: Der Niederländer stand beim 1:1 gegen Haching aufgrund seines Wechselwunsches nicht im Kader. Ob der 24-Jährige bald für diese unberechenbaren Blauen kickt?