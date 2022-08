TSV 1860: Marcel Bär erfolgreich operiert – und fast wieder schmerzfrei

Nach seiner Fußverletzung aus dem Spiel gegen Borussia Dortmund hat sich Marcel Bär erfolgreich einer Operation unterzogen und das Krankenhaus schon wieder verlassen. Wann mit einer Rückkehr zu rechnen ist, ist unklar.

München - Gute Nachrichten von Marcel Bär: Der Torjäger des TSV 1860, der sich im Pokalspiel gegen Borussia Dortmund (0:3) eine Verletzung am Fuß zugezogen hatte, ist am Montag erfolgreich operiert worden. Dies teilen die Löwen am Dienstag mit.

Marcel Bär verließ das Grünwalder Stadion nach dem BVB-Spiel auf Krücken. © IMAGO / Ulrich Wagner

Der Stürmer habe das Krankenhaus bereits wieder verlassen. In Absprache mit den Ärzten wurde nun ein klarer Zeitplan für die Reha und die Rückkehr ins Mannschaftstraining festgelegt. Über die genaue Art der Verletzung und Ausfalldauer teilten die Löwen nichts mit.

TSV 1860: Marcel Bär fühlt sich nach Operation "deutlich besser"

Bär jedenfalls zeigt sich zufrieden mit dem Ablauf und bedankt sich für die vielen Genesungswünsche der vergangenen Tage. "Ich habe so viele Nachrichten von meinen Freunden, meiner Familie, Mitspielern, Mitarbeitern und Fans erhalten, dass ich diese bis heute gar nicht alle persönlich beantworten konnte. Das hat mir in den Tagen vor der Operation viel Kraft gegeben", so der Stürmer.

Er fühle sich nach der Operation "nun deutlich besser" und sei "fast wieder schmerzfrei", so Bär weiter. "Ich hoffe, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen und Tore für 1860 München schießen zu können. Ich habe vollstes Vertrauen in die Mannschaft, dass sie mich gut vertreten und den in Dresden begonnenen Weg fortsetzen."

Günther Gorenzel sichert Marcel Bär vollste Unterstützung zu

Auch Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel äußert sich zur Situation des Angreifers. "Ich bin froh, dass die Operation am gestrigen Tag und die Nachuntersuchung heute ein so tolles Ergebnis zu Tage gebracht haben", meint der Österreicher und sicherte den Stürmer "jede erdenkliche Unterstützung" zu.

Neben Bär werden die Löwen in den kommenden Spielen auch auf Innenverteidiger Semi Belkahia verzichten müssen. Er hatte sich beim Anschwitzen vor dem Dortmund-Spiel das Knie verdreht und dabei eine Oberschenkelverletzung erlitten, kommt aber um eine Operation herum.