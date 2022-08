Umfrage: TSV 1860 spielt in der Traum-Bundesliga der Fußballfans

Es ist nur eine Spielerei, aber das Resultat ist Balsam für die Seele der Sechzig-Fans: In einer imaginären Wunsch-Bundesliga würde laut einer "Sport1"-Umfrage unter Fußballfans auch der Drittligist auftauchen.

München - Fußballfans ticken eben doch auf ihre ganz eigene Weise – diesen Schluss legen zumindest die Ergebnisse einer aktuellen nahe.

Welche Klubs der "ewigen Bundesliga" gehören in die Traum-Liga der Fans hinein?

Chefredakteur Pit Gottschalk wollte von den Usern wissen, aus welchen 18 Mannschaften sich die Bundesliga in ihren Augen zusammensetzen, wenn es nicht allein um die sportliche Qualifikation ginge – am Ende entstand also ein Teilnehmerfeld allein aus den Traum- und Wunschvorstellungen der Fußballfreunde.

Binnen vier Tagen machten immerhin über 1.000 Fans mit, durften nach dem Motto "18 aus 56" darüber entscheiden, welche aller bisherigen Erstliga-Klubs seit 1963 ihrer Meinung nach in die "beste aller Bundesligen" hineingehören.

TSV 1860 als einziger Drittligist in die Wunsch-Bundesliga gewählt

Größte Überraschung dabei: Es gab nur einen einzigen Drittligisten, der unter die 18 Wunsch-Klubs gewählt wurde – und das ist der TSV 1860. Das mag wieder einmal als Hinweis darauf gelten, welche großartige Fankultur um die Löwen rankt.

Das leibhaftige Potenzial hatte man gerade erst bewundern können, als die 1860-Anhänger während der Partie unaufhörlich mit Gesängen anfeuerten und dies auch noch lange nach Abpfiff der aus Sicht der Sechzger doch eher enttäuschend verlaufenden Begegnung taten.

Löwen steigen 2004 ab und träumen seitdem von der Rückkehr in die Bundesliga

Zweite Überraschung: Der deutsche Rekordmeister FC Bayern taucht gemessen nach der Anzahl der Stimmen erst auf Platz acht auf – lange nicht jeder Fußballfans sieht die Bayern in ihrer Wunsch-Bundesliga.

15. Mai 2004: Francis Kioyo vom TSV 1860 sinkt fassungslos zu Boden, nachdem er eine Minute vor Schluss beim Stande von 1:1 einen Elfmeter neben das Tor gesetzt hatte. Das 1:1 am 33. Spieltag gegen Hertha BSC reichte den Löwen nicht, eine Woche später stiegen sie endgültig in die 2. Liga ab. © imago images/Contrast

Okay, die Löwen schaffen als Tabellen-15. so gerade eben den Klassenerhalt in der Wunschliga. Seit 2004 warten die Giesinger in der Realität schon auf den Rückkehr in die Bundesliga.

Die ersten sechs Teams setzten sich folgendermaßen zusammen: Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln, FC Schalke 04 und Hamburger SV (aktuell 2. Liga).

Es folgen: Werder Bremen, FC Bayern, VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern (2. Liga), SC Freiburg, 1. FC Nürnberg (2. Liga), VfL Bochum, FC St. Pauli (2. Liga), TSV 1860 (3. Liga), Bayer Leverkusen, Hertha BSC, Union Berlin. Nicht dabei: Pokalsieger RB Leipzig.

Ob der TSV 1860 in der Zukunft wirklich mal wieder in der Bundesliga spielen wird? Seit 2004 warten die Giesinger schon auf die Rückkehr.