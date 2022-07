Löwen-Fans machen Stimmung im Grünwalder Stadion: "Ganz großes Kino" und "wirklich einmalig"

Der TSV 1860 verpasst die Sensation und verliert in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 0:3 gegen Borussia Dortmund. Den Fans im Grünwalder Stadion hat das allerdings wenig ausgemacht – Trainer Michael Köllner und die Spieler waren begeistert von der Stimmung auf der Tribüne.

München - Mannschaft drittklassig, Stimmung erstklassig: So lässt sich der Pokalabend der Sechzger gegen Borussia Dortmund wohl recht treffend beschreiben. Denn trotz der 0:3-Niederlage und dem Ausscheiden in der ersten Runde war Party-Stimmung im Grünwalder Stadion angesagt.

Logisch, für die Löwen-Fans war das Duell mit den Schwarz-Gelben das Spiel des Jahres – entsprechend groß war auch schon die Freude im Vorfeld des Spiels. Wie 2018, beim Relegations-Rückspiel der Löwen gegen Saarbrücken, organisierten die Anhänger einen großen Fanmarsch. Am frühen Abend zogen die Löwen dann durch Giesing in Richtung Grünwalder Stadion – Gesänge und Anfeuerungsrufe inklusive.

Der Fanmarsch der Münchner Löwen vor dem Pokal-Kracher gegen Dortmund

Für das besondere Spiel haben sich die Fans etwas Besonderes ausgedacht und eigens ein Motto-Shirt entworfen. Auf der Brust war neben dem Münchner Kindl noch das Wappen der Löwen gedruckt, das Shirt dabei ganz im Löwen-typischen Blau gehalten.

Spezielle Pokal-Choreo der Löwen-Fans

Auch im Stadion herrschte bereits vor dem Anpfiff beste Stimmung auf den Rängen und natürlich der Westkurve. Allen war klar: Wenn hier heute die Sensation gelingen kann, dann nur mit der passenden Unterstützung von den Fans. Da durfte dann natürlich auch der "Sechzgermarsch" nicht fehlen. Dazu gab's von den Anhängern auch noch eine spezielle Choreo – im Rahmen des DFB-Pokals ganz in Gold und Grün gehalten.

Der Sechzgermarsch vor dem BVB-Kracher

"Unseren Fans kann man ein ganz großes Kompliment zollen. Wie die heute in dem Stadion Gas gegeben haben, wie die von der ersten bis zur letzten Minute unterwegs waren – das ist natürlich ganz großes Kino", sagte Löwen-Trainer Michael Köllner auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Die Stimmung im Grünwalder Stadion war das gesamte Spiel über bestens, auch nach den Gegentoren wurden die Spieler vom Anhang angefeuert. Für Neuzugang Jesper Verlaat, der erstmals im ausverkauften Grünwalder spielte, war das etwas ganz Besonderes. "Das Highlight waren natürlich die Fans. Wie die uns 90 Minuten lang gepusht haben – auch noch beim 0:3, das war wirklich einmalig. Die Atmosphäre war wirklich sehr geil – das muss ich schon sagen."

Gorenzel: "Die Zuschauer waren fantastisch"

Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel bedankte sich nach der Partie persönlich bei den Fans. "Die Zuschauer waren fantastisch", sagte er im "Hacker-Pschorr Fan Talk". "Wenn wir diese Stimmung, diese Geschlossenheit und diese Euphorie in die nächsten zwei Heimspiele mittragen, dann werden wir diese sicherlich auch erfolgreich gestalten. Jetzt voller Fokus auf die Meisterschaft und den Schwung mitnehmen – der Schwung von den Rängen wird aufs Feld überschlagen und umgekehrt und dann werden wir eine erfolgreiche Hinrunde spielen", erklärte Sechzigs Sport-Boss, gefolgt vom Applaus der Löwen-Anhänger.

Vielleicht der einzige Wermutstropfen bei all der guten Stimmung: Die Anhänger zündeten mehrmals Pyrotechnik auf den Rängen – auf die Löwen dürfte also wieder eine Geldstrafe zukommen. Das sah auch Kapitän Stefan Lex so: "Dass alles passen muss, wenn wir hier was holen wollen, haben wir auch gewusst. Hat's bei uns leider nicht, außer auf der Tribüne, da hat alles gepasst heute – abgesehen von der Pyro vielleicht", erklärte der Offensivspieler nach der Partie.

Pyrotechnik in der Westkurve. © imago/foto2press

Dennoch: Gehen wollten die Löwen-Fans nach dem Abpfiff noch lange nicht. Die Spieler wurden vor der Westkurve gefeiert. "Es ist Viertel vor elf und alle sind noch hier", sagte Köllner im ZDF, den Blick auf die Westkurve gerichtet. "Das ist eine Verpflichtung für uns, dass wir Woche für Woche richtig Gas geben müssen." Am besten schon am kommenden Samstag, wenn es zuhause gegen Oldenburg geht.