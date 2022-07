Vor Dortmund-Kracher: Löwen-Anhänger mit Fanmarsch durch Giesing

Die Löwen-Anhänger planen vor dem Pokalkracher gegen Borussia Dortmund einen großen Fanmarsch durch Giesing.

München - Das Löwen-Highlight dieser Saison kommt diesmal schon recht früh: In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der TSV 1860 auf Borussia Dortmund – Anpfiff im Grünwalder Stadion ist am Freitagabend um 20.45 Uhr.

Im Vorfeld des Krachers wird es einen großen Fanmarsch der Löwen-Anhänger geben. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Hans-Mielich-Platz in Giesing, wo sich die Fans schon mal auf das Spiel einstimmen. Rund zwei Stunden später geht's dann mit dem Marsch durch Giesing zum Grünwalder Stadion los.

TSV 1860: Fanmarsch 2018 mit glücklichem Ende

Im Sommer 2018 gab es ebenfalls einen Fanmarsch, der am Hans-Mielich-Platz startete. Damals kämpften die Löwen gegen den 1. FC Saarbrücken im Relegations-Rückspiel um den Aufstieg in die 3. Liga. Das 2:2 im Rückspiel reichte aus, die Löwen waren aufgestiegen – danach gab es kein Halten mehr. Die Fans stürmten den Rasen des Stadions, im Anschluss stand ganz Giesing Kopf.

Ob's auch am Freitagabend so kommen wird? Die Löwen gehen als klarer Underdog in die Partie, aber der Pokal hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze...