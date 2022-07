Werner Lorant und "Das Wunder der Löwen": Neue Doku über den TSV 1860

Erst kürzlich wurde eine Doku über den TSV 1860 präsentiert, nun folgt die nächste: "Das Wunder der Löwen" ist am Samstag im BR zu sehen.

München - Vor rund 30 Jahren nahm eines der prägendsten Ereignisse beim TSV 1860 seinen Anfang – zunächst im negativen Sinn: Im Juni 1992 stieg die Mannschaft von der 2. Bundesliga Süd in die Oberliga Bayernliga ab, Trainer Karsten Wettberg wurde entlassen.

Ein gewisser Karl-Heinz Wildmoser wurde daraufhin Präsident von 1860, kurze Zeit später präsentierte er Werner Lorant als neuen Trainer. Der neue Löwen-Dompteur führte die Mannschaft von der Oberliga über die 2. Liga direkt ins Fußball-Oberhaus. Ein Kunststück, das zuvor noch keinem anderen Verein im deutschen Fußball gelungen war.

Karl-Heinz Wildmoser (l.) und Werner Lorant im Jahr 1992. © imago/Fred Joch

Am 11. Juni 1993 war es so weit: Peter Pacult schoss die Löwen zu einem 1:0-Sieg beim SV Meppen – der Aufstieg in die Bundesliga war perfekt!

Doku im BR: "Das Wunder der Löwen"

Eine neue Doku dreht sich nun genau um diese ereignisreiche Zeit – der passende Name: "Das Wunder der Löwen". Der Film von Christoph Nahr wird am kommenden Samstag (30. Juni) um 17.15 Uhr im BR ausgestrahlt.

Erst kürzlich erschien eine andere Doku über die Sechzger. "Unter Löwen" zeigt aus fünf verschiedenen Blickwinkeln, wie ein Spieltag im Grünwalder Stadion hinter den Kulissen abläuft.