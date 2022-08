Nach Pokal-Aus von 1860: Männer reißen 33-Jährigem Fan-Schal vom Hals

Der Mann weilte am Tag nach dem DFB-Pokal-Heimspiel des TSV 1860 gegen Borussia Dortmund in der Innenstadt und wurde dort seines Fan-Schals beraubt.

München - Es war eine stimmungsvolle DFB-Pokal-Partie gewesen mit 15.000 Zuschauern im Grünwalder Stadion, doch ein Fußballfan aus Baden-Württemberg wird das aus anderen Gründen nicht so schnell vergessen.

Wie die Polizei berichtet, war der 33-Jährige am Samstag - also einen Tag nach der Begegnung - in der Münchner Innenstadt unterwegs, als sich ihm zwei Männer an der Frauenkirche in den Weg stellten und ihn aufforderten, seinen Fan-Schal herauszugeben, den er um den Hals trug.

Frauenkirche: Zwei Männer reißen 33-Jährigem den Fan-Schal vom Hals

Auch wenn ein Messer in diesem Augenblick nicht zu erkennen war, ihre Worte waren deutlich: Sie drohten dem Mann, er würde ansonsten "abgestochen".

Auch zum Zweitrundenspiel der Sechzger gegen den BVB im DFB-Pokal der Saison 2013/2014 hatte es kombinierte Fan-Schals zum Spiel gegeben. (Archivbild) © imago images/Lackovic

Nachdem der 33-Jährige sich mehrfach geweigert hatte, den Schal – es handelte sich nach Angaben der Polizei um einen auf die Pokalpartie bezogenen Kombi-Fan-Schal in den Farben des TSV 1860 und von Borussia Dortmund – herauszugeben, rissen die Männer ihn ihm vom Hals.

Aus Angst, es könnte tatsächlich zu dem angedrohten Messerangriff kommen, wehrte sich der Fußballanhänger nicht, und die zwei Männer machten sich in unterschiedliche Richtungen aus dem Staub.

Der 33-Jährige brach den Versuch, die beiden Täter zu verfolgen gleich wieder ab und verständigte die Polizei. Die dann unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Täterbeschreibung: Polizei sucht nach Zeugen

Das unter anderem für Delikte im Zusammenhang mit Fußballspielen zuständige Kommissariat 23 ermittelt in dem Fall und sucht mit Hilfe einer Täterbeschreibung nach Zeugen. Wer von den handelnden Personen mit welcher Mannschaft sympathisierte, darüber liegen der Polizei keine Informationen vor.

Die zwei Täter konnten wie folgt beschrieben werden - Täter 1: Männlich, 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlank, sprach Hochdeutsch, extrem kurze Haare und sehr hellhäutige Gesichtsfarbe; Täter 2: Männlich, 20 Jahre alt, schlank, orientalisches Aussehen, glatte Haare

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Frauenplatzes und Neuhauser Straße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, (Telefon 089/2910-0) oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.