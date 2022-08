1860-Trainer Köllner im Bayern-Park: Zwei Löwen und die Achterbahn

Löwen-Coach Michael Köllner besucht den Bayern-Park, mit dem er nun eine Partnerschaft hat.

München - Wenn ein Löwe auf einen Löwen trifft: 1860-Trainer Michael Köllner setzte sich mit Franz-Xaver, dem Maskottchen des Bayern-Parks, in einen Baumstamm und rutschte die Wildwasserbahn herunter.

Auch mit Greifvögeln bekam er es zu tun. Der Grund: Köllner ist neuer Partner des Vergnügungsparks im niederbayerischen Reisbach.

Köllner mit Raubvogel. © Bayern-Park

"Der Bayern-Park und ein Löwenspiel sind beides Riesen-Attraktionen", sagte der 52-Jährige über die Vergleichbarkeit seines Ausfluges und einer 1860-Partie.

Er wisse nicht, ob es "eine Achterbahnfahrt" werde, aber eine Saison sei immer ein Auf und Ab, stellte der Übungsleiter der Sechzger fest: "Wenn es so eine Fahrt wird wie hier im Bayern-Park, dann kommen wir am Ende glücklich an."