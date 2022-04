TSV 1860: Marcel Bär auf Platz zwei der Torjägerliste – wird er gar Nachfolger von Sascha Mölders?

Marcel Bär belegt aktuell Platz zwei in der Torschützenliste der 3. Liga und hat noch alle Chancen, Sascha Mölders als Torschützenkönig zu beerben.

München – In der vergangenen Saison war es Ex-Löwe Sascha Mölders, der sich mit 22 Toren die Torjägerkanone in der 3. Liga schnappte. Ob Marcel Bär diese Trefferanzahl am Ende der aktuellen Spielzeit erreicht, ist fraglich. Dennoch könnte der Torschützenkönig zum zweiten Mal in Folge aus der Löwen-Familie kommen.

Marcel Bär liegt auf Platz zwei der Torschützenliste

Denn der 29-Jährige steht drei Spieltage vor Saisonende bei 17 Toren und liegt damit nur einen Treffer und einen Platz hinter Baris Atik vom bereits feststehenden Meister und Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg.

Auch beim furiosen 6:0-Auswärtssieg des TSV 1860 gegen den MSV Duisburg traf Sechzig Toptorjäger doppelt. Bär traf vom Punkt zum zwischenzeitlichen 2:0 und sorgte per Abstauber für den Endstand. "Das war heute Maximalausbeute, 6:0 ist schon hoch", sagte er nach der Partie. "Wir haben noch Ziele, sind hier, um Spiele zu gewinnen und Spaß zu haben."

Trifft Marcel Bär auch gegen Absteiger Havelse?

Bärs persönliches Ziel lautet nun: Platz eins in der Torjägerliste und damit Nachfolger von Mölders, der mittlerweile bei der SG Sonnenhof Großaspach kickt, zu werden.

Am kommenden Spieltag geht es gegen den bereits feststehenden Absteiger TSV Havelse (Samstag, 14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker). Freilich nicht der schlechteste Gegner für Bär, um sein Torekonto weiter zu füllen...