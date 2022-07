TSV 1860: "Löwenfans gegen Rechts" boykottieren Newcastle-Spiel

Der Härtetest am Freitag gegen Newcastle United sorgt weiter für Gesprächsstoff. Die Initiative "Löwenfans gegen Rechts" verzichtet freiwillig auf das Vorbereitungsspiel und wird in Österreich nicht live vor Ort sein.

Einige Löwen-Fans werden wohl den Test am Freitag boykottieren. (Symbolbild)

München - Generalprobe vor dem Drittligastart und dann auch noch gegen einen Premier-League-Klub. Eigentlich ein Muss für jeden Anhänger des TSV 1860.

Doch den Test am Freitag (14.30 Uhr im AZ-Liveticker) gegen Newcastle United werden wohl einige Fans freiwillig verpassen. So auch die "Löwenfans gegen Rechts": Die Initiative kündigte für den Härtetest im österreichischen Saalfelden einen Boykott an.

1860-Test gegen Newcastle? "Menschenrechte sind kein Spielball"

"Menschenrechte sind kein Spielball", schreibt die Fan-Gruppierung auf Facebook. Newcastle United hatte vor einigen Monaten für Schlagzeilen gesorgt, als der Verein von einem Konsortium übernommen wurde, das zu 80 Prozent dem Saudi-Arabischen Staatsfonds gehört.

"Wir wollen keine Kulisse für die Reinwaschung von Menschenrechtsverletzungen liefern. Weder beim saudischen Königshaus noch bei der Winter-WM in Qatar, wo beim Stadienbau viele Menschen ihr Leben verloren haben", so die "Löwenfans gegen Rechts", die abschließend ergänzen: "Fußball ist uns viel zu wichtig, um ihn als Feigenblatt und Imagepflegeprodukt missbrauchen zu lassen."

Die Fan-Initiative wird wohl nicht die einzige Gruppe sein, die auf dieses Spiel verzichtet. Bereits im Trainingslager in Windischgarsten protestierten 1860-Ultras gegen den diskussionswürdigen Test.