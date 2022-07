TSV-1860-Neuzugang Lannert: Ein starker Läufer und eine Verstärkung für die Schafkopfrunde

Verls Dauer(b)renner war "direkt begeistert" von der Rückkehr in seine Heimatstadt - Kapitän Lex freut sich auf einen Schafkopfspezl.

München - Christopher Lannert ist der perfekte Neuzugang für den TSV 1860 München. Zumindest, wenn es nach Kapitän Stefan Lex geht. "Klar kann ich schafkopfen", sagte der gebürtige Münchner Lannert lachend bei seiner Vorstellung. "Stark", fand's der Oberbayer und leidenschaftliche Kartler Lex, als ihn die AZ auf die Neuigkeiten ansprach: "Fehlt nur noch einer für eine gepflegte Schafkopfrunde - müssen wir nur noch einen Spieler verpflichten, der es auch drauf hat", scherzte der Ex-Bundesligaspieler.

Lannert, 24-jähriger Neuzugang von Drittliga-Konkurrent SC Verl, möchte auf seinem angestammten Flügel viel mehr sein als die Nummer drei. Schließlich war er bei Verl ein absoluter Dauerbrenner - und Dauerrenner: Nach 28 Spielen in der Saison 2020/21 legte Lannert in der vergangenen Spielzeit satte 37 Startelfeinsätze hintereinander hin. "Nur im Saisonfinale gegen den MSV Duisburg (1:1) hab' ich gefehlt", erzählte er stolz, "wegen einer Gelbsperre." Von daher wolle er sich auch bei 1860 nicht hinter Marius Willsch oder Yannick Deichmann anstellen: "Ich werde immer Gas geben. Ich weiß, was ich kann und möchte meine beste Leistung auf den Platz bringen!"

Das verbindet Lannert mit München

Der Rechtsverteidiger, der als Achtjähriger schon einmal zwei Jahre für 1860 kickte, ist ein lauf- wie kampfstarker Spieler, der auch als Linksverteidiger oder rechter Mittelfeldspieler eingesetzt werden kann. "Ich habe viel Offensivdrang in mir", meinte Lannert über sein Spiel: "Wenn mir der Trainer erzählt hätte, dass ein Außenverteidiger nicht über die Mittellinie darf, wäre es nicht der richtige Verein gewesen."

Sechzig und Lannert, das passt nicht nur, weil Michael Köllner bekanntlich einen offensiven Fußball mit aktiven Außenverteidigern spielen lässt. Lannert war auch "direkt begeistert" von Sechzigs Interesse, weil der Sendlinger um die Ecke groß geworden ist: "Man kommt an die Anlage und hat das Gefühl: Hier gehört man hin. Meine Familie ist in München, meine Freundin. Einfach perfekt!"

Löwen-Neuzugang Lannert: "Wir wollen alle gemeinsam den nächsten Schritt gehen!"

Lannert mit einem Lob an Sechzigs Strategie, viele Spieler mit einem Zugang zu 1860 und München verpflichtet zu haben: "Tim Rieder war schon hier, Albion Vrenezi kennt die Gegend und ist Münchner, Julius Schmidt und ich sind Münchner: Es sind zwar lauter Neuzugänge, aber man kennt die Gegend, hat schon mit- oder gegeneinander gespielt."

Von daher gehe es gewiss "sehr schnell, dass die Mannschaft zusammenhält, das kann ein richtig geiles Team werden." Mit dem Saisonziel Aufstieg könne sich der Jugendspieler des FC Augsburg genauso identifizieren wie mit den neuen Kollegen und der Gegend: "Wir wollen alle gemeinsam den nächsten Schritt gehen!"

Seine ersten Schritte bei 1860 verliefen allerdings etwas langsamer und kleiner als erhofft. Zwar konnte Lannert sein Können inzwischen aufblitzen lassen, doch bei 100 Prozent ist er noch nicht. "Corona hat mich ganz schön umgehauen, so krank war ich schon lange nicht mehr", meinte er über seine Infektion in der Sommerpause, die den Trainingsauftakt verhinderte: "Nach den ersten Leistungstests ging es mir nicht gut, von daher wollten wir kein Risiko eingehen." Im Saisonauftakt bei Dynamo Dresden (23. Juli) dürfte er dennoch auf einen Startplatz schielen.

Ob es mit dem Lex angesprochenen Neulöwen Nummer zehn noch was wird, ist indes fraglich: Köllner will sich offenbar den Kosovaren Besar Halimi (27) genauer anschauen. Ein überdurchschnittlicher Kicker im offensiven Mittelfeld, aber seit März vereinslos. Und im Gegensatz zu Lannert wohl kein Kartler-Löwe.