Testspiel im Liveticker zum Nachlesen: Newcastle United gegen TSV 1860 München – Endergebnis 3:0

Am Ende wurde es deutlich! In der ersten Halbzeit hielten die Löwen noch gut gegen den Premier-League-Klub mit, in der zweiten Hälfte war der Klassenunterschied dann klar zu erkennen. Drei Newcastle-Tore nach der Pause sorgen für den 0:3-Endstand aus Sicht der Löwen. Kommenden Samstag steht der Liga-Auftakt gegen Dresden an. Bis dahin verabschieden wir uns vom AZ-Liveticker und wünschen ein schönes Wochenende!