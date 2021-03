TSV 1860: Löwen-Hammer - Stadionsprecher Stefan Schneider erklärt sofortigen Rücktritt

Nach dem Topspiel-Sieg gegen Dynamo Dresden sorgt Stefan Schneider für Schlagzeilen. Der legendäre Stadionsprecher gibt seinen Job mit sofortiger Wirkung auf - eine genaue Begründung gibt es nicht.

München - Da dürfte die Euphorie nach dem späten 1:0-Sieg gegen Dynamo Dresden bei so manchem Fan schnell wieder verflogen sein: Noch am Abend nach der Partie erklärte der legendäre Stadionsprecher Stefan Schneider in einer Pressemitteilung seinen sofortigen Rücktritt.

"Seit nunmehr über 600 Pflichtspielen oder ein halbes Leben lang durfte ich die Stimme des TSV München von 1860 sein", schreibt Schneider. "Seit mehr als einem Jahr vermisse ich nun schon die Fans 'zuhause im Grünwalder Stadion'. Als leidenschaftlich emotionaler Stadionsprecher meines Traditionsvereins aus Giesing ist der richtige Zeitpunkt, nach 28 Jahren voller Geschichte das Mikrofon niederzulegen."

Schneider überträgt Markenrechte an den TSV 1860

Die genauen Beweggründe für seinen überraschenden Rückzug teilte Schneider nicht mit. Er bedankte sich lediglich bei Fans und Verantwortlichen, seine Markenrechte am Slogan "Münchens große Liebe" überträgt er unentgeltlich an den Verein.

"Fast 30 Jahre habe ich kein einziges Spiel versäumt als Sprecher - jetzt freue ich mich auf das erste Spiel, bei dem wir wieder alle ins Stadion dürfen - auf ein Stadionbier und meine Löwen dann wieder, vom Stehplatz aus als Fan anzufeuern", schreibt Schneider weiter. Es sei ihm vergönnt!