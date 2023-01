TSV 1860 löst Vertrag mit Kevin Goden auf

Kevin Goden ist kein Spieler des TSV 1860 mehr. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, ist der Vertrag mit dem ausgemusterten Flügelspieler aufgelöst worden.

München - Der TSV 1860 hat den Vertrag mit Kevin Goden aufgelöst. Dies teilte der Verein am Mittwoch mit. "Der TSV 1860 München wünscht Kevin auf seinem weiteren Weg alles Gute", lässt der Verein verlauten.

TSV 1860: Kevin Goden wurde im Sommer ausgemustert

Der 23-Jährige wechselte im Sommer 2021 vom 1. FC Nürnberg nach München und absolvierte 25 Partien für die erste Mannschaft, in denen er drei Treffer erzielte und einen weiteren vorbereitete.

Im vergangenen Sommer wurde er von Trainer Michael Köllner ausgemustert und lief seitdem für die zweite Mannschaft in der fünftklassigen Bayernliga auf. Dort kam der Flügelspieler in dieser Saison auf zehn Tore in 20 Spielen.

Für welchen Verein Goden fortan auflaufen wird, ist noch nicht bekannt. Zuletzt soll er ein Angebot von Regionalligist Berliner AK abgelehnt haben, da er sich weiter in der 3. Liga sieht.