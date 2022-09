TSV 1860: Jesper Verlaats Wiesn-Premiere – "Ich fand das richtig geil"

Am Dienstag stand die Mannschafts-Wiesn des TSV 1860 an. Für Oktoberfest-Neuling Jesper Verlaat war es etwas ganz besonderes.

München - Seit diesem Sommer ist Jesper Verlaat beim TSV 1860. Endgültig angekommen in der bayerischen Landeshauptstadt ist er aber erst jetzt.

Denn am Samstag war der Niederländer erstmals privat auf dem Münchner Oktoberfest. Drei Tage später stand der offizielle Wiesn-Besuch mit der Mannschaft im Hacker-Festzelt an. "Du siehst nur Leute in Lederhosen. Ich fand das richtig geil. Und dann im Zelt…", schwärmte der 26-Jährige.

Verlaat: "Sehr schöner Mannschaftsabend" auf der Wiesn

Nach neun Spieltagen, 22 Punkten und Tabellenplatz zwei hatte sich die Mannschaft von Michael Köllner die kleine Auszeit redlich verdient. "Es ist super, dass wir hier auf dem Oktoberfest jetzt mal entspannen können", erklärte der Coach.

Für Wiesn-Neuling Verlaat war es ein rundum gelungener Ausflug auf die Wiesn. "Wir hatten einen sehr schönen Mannschaftsabend", sagte der Innenverteidiger. Übrigens eine Maß-Begrenzung gab es seitens des Trainers nicht, jeder durfte selbst entscheiden, ob er Bier, Radler oder alkoholfreie Getränke zu sich nimmt.