TSV 1860: Greilinger verrät seinen Comeback-Plan

Der 21-Jährige fiel zuletzt verletzt aus, will jedoch bald wieder ins Training einsteigen. Möglicherweise reicht es für Greilinger schon für das Spiel in Meppen.

München – Die Löwen mussten gegen Eintracht Braunschweig ohne Fabian Greilinger auskommen. Der Mittelfeldmann war angeschlagen und fiel mit muskulären Problemen aus – wie auch gegen Viktoria Köln. Lange werden die Löwen jedoch nicht mehr auf Greilinger verzichten müssen.

Im Interview beim hauseigenen verriet der gebürtige Niederbayer, dass er schon diese Woche seine Rückkehr auf den Trainingsplatz plane. "Ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann", erklärte der 21-Jährige.

Greilinger-Comeback schon gegen Meppen?

Ein Comeback im nächsten Spiel beim SV Meppen scheint nicht ausgeschlossen. Gegen Braunschweig musste Phillipp Steinhart auf der Greilinger-Position im linken Mittefeld ran, bewies seine Torjägerqualität und erzielte das zwischenzeitliche 2:0.

Sollte es für Greilinger reichen, der in dieser Saison zwölf Spiele in der Liga für den TSV 1860 München absolvierte, könnte Steinhart wieder eine Position nach hinten rücken und links in der Viererkette spielen.