Noten zum TSV 1860 gegen Braunschweig: Bär schlägt erneut zu, auch Steinhart zeigt Torjäger-Qualitäten

Der TSV 1860 trennt sich von Eintracht Braunschweig mit 2:2. So hat der AZ-Reporter die Löwen-Stars gesehen. Die Noten für die Sechzger.

München – Ein packendes Löwen-Duell endet mit einer Punkteteilung. Der TSV 1860 trennt sich von Eintracht Braunschweig mit einem 2:2-Unentschieden.

Marcel Bär (3.) und Phillipp Steinhart (34.) sorgten für die komfortable Pausenführung, doch das Spitzenteam aus Niedersachen kam im zweiten Durchgang durch die Treffer von Lion Lauberbach (56.) und Jan-Hendrik Marx (78.) zurück. Der TSV 1860 in der Einzelkritik:

MARCO HILLER – NOTE 3: Der Sechzger-Schlussmann packte von Beginn an regelmäßig beherzt zu, zumeist bei Flanken. Entschärfte einen Freistoß-Hammer. Beim 1:2 ohne Chance, beim 2:2 unglücklich.

SEMI BELKAHIA – NOTE 3: Gab den rechten Part des Innenverteidiger-Trios vor Hiller. Zweikampfstarker Turm.

STEPHAN SALGER – NOTE 3: Der Abwehrchef agierte aus zentraler Position heraus und machte seine Sache nach überstandener Corona-Infektion gut. Gefährlich, aber gelungen: seine Kopfball-Rückgabe auf Hiller. Einzig beim 1:2 zu unglücklich.

QUIRIN MOLL – NOTE 3: Trainer Köllner kritisierte und kitzelte ihn mit seiner Aussage, er agiere wie ein schwerfälliger Roboter. Diesmal zwar auch nicht wie ein junges Reh, aber wie ein bissiger Löwe.



Dressel hält das Mittelfeld zusammen

YANNICK DEICHMANN – NOTE 3: Der zweite Corona-Löwe lief sich als Schienenspieler seine Seele aus dem Leib. Viele brauchbare Ausflüge nach vorne, defensiv zumeist abgeklärt. Traumpass auf Linsbichler.

DENNIS DRESSEL – NOTE 2: Hielt das Mittelfeld diesmal erneut mit der Unterstützung von Erik Tallig meist zusammen. Fast mit dem 3:0-Hammer. Lucky Punch verpasst.

ERIK TALLIG – NOTE 3: Findet wieder besser hinein in die Startelf der Giesinger. Marschierte viel, wie immer. Sichtlich stärker: sein Spiel in Ballbesitz. Einmal auch Retter in höchster Not.

Neudecker bereitet das 1:0 mustergültig vor

PHILLIPP STEINHART – NOTE 2: Beackerte wie immer die linke Seite. Bewies einmal mehr, dass ihn mehr Verantwortung nicht erdrückt, sondern eher beflügelt. Beim 2:0 zeigte er eiskalte Torjäger-Qualitäten.

RICHARD NEUDECKER – NOTE 2: Der quirlige Spielmacher brachte gewiss nicht jeden Ball an den Mann. Aber den einen, gleich nach zweieinhalb Minuten, steckte er mustergültig durch zu Bär. Das 2:0 leitete er gekonnt ein. Vergab das 3:0 und per Freistoß das 3:2.

STEFAN LEX – NOTE 3: Der dritte Corona-Löwe und Kapitän ist zurück. Mit Schwung, Standards und Chancen: aktive Partie von Lex, direkt gespielter Traumpass auf Steinhart vor dem 2:0.

Linsbichler engagiert, aber glücklos

MARCEL BÄR – NOTE 2: Wer, wenn nicht er sollte die Braunschweiger Löwen erlegen? Prompt schlug der Ex-Eintracht-Kicker bereits in der dritten Minute zu.

NIKLAS LANG – NOTE 3: Ersetzte Belkahia, was ordentlich gelang.

TIM LINSBICHLER – NOTE 3: Hacken-Vorarbeit, zwei dicke Chancen: engagiert-glücklos.

MERVEILLE BIANKADI kam zu spät für eine Bewertung.