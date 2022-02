Ohne Abwehrchef des TSV 1860 gegen Meppen: Stephan Salger fehlt gesperrt

Stephan Salger sah gegen Eintracht Braunschweig seine fünfte gelbe Karte. Der Abwehrchef des TSV 1860 fehlt nun in Meppen gesperrt.

München – Gegen Viktoria Köln vor einer Woche fehlte Stephan Salger bereits aufgrund einer Corona-Infektion.

Kommendes Wochenende ist Sechzigs Abwehrchef nun erneut zum Zuschauen verdammt. Beim 2:2 am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig sah der 32-Jährige in der 50. Minute seine fünfte gelbe Karte.

Salger-Ersatz: Lang gegen Meppen wohl in der Startelf

Damit fehlt er am Samstag bei der Auswärtspartie in Meppen (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) gesperrt. Für Salger wird gegen den Tabellensiebten wohl Niklas Lang in die Startformation rutschen.

Lang stand bereits beim Fehlen von Salger in Köln in der ersten Elf, gegen Braunschweig wurde er in der 63. Minute für Semi Belkahia eingewechselt.