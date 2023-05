TSV 1860: Greilinger nach Last-Minute-Remis gegen Essen enttäuscht – "Tut richtig weh"

Der TSV 1860 kassiert in Essen in der letzten Spielminute den Ausgleich. Nach der Partie zeigte sich Fabian Greilinger enttäuscht über das Remis gegen den Tabellenfünfzehnten. Dennoch blickt der 22-Jährige zuversichtlich auf die neue Saison.

Greilingers Tor reichte nicht: 1860 kommt in Essen nicht über ein Remis hinaus.

München - Wie schon in der Hinrunde, kommt der TSV 1860 gegen Rot-Weiss Essen nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Löwen mussten im Stadion an der Hafenstrafe in der letzten Minute das 2:2 durch Simon Engelmann hinnehmen.

Dabei erzielte Fabian Greilinger als Joker noch zwölf Minuten zuvor den Führungstreffer für die Münchner. Umso enttäuschter war der 22-Jährige nach der Partie.

Greilinger blickt positiv in die Zukunft des TSV 1860

"Die drei Punkte hätten wir schon gerne mit nach Hause genommen. Das tut natürlich jetzt richtig weh und fühlt sich wie eine Niederlage an", so Greilinger am "Magenta Sport"-Mikrofon. Dennoch freute sich der Eggenfelder über sein erstes Saisontor: "Ich hatte davor schon eine gute Chance und bin sehr glücklich, dass ich den noch reinmachen konnte."

Trotz des erneuten Punktverlustes blickt der Linksverteidiger positiv auf die neue Saison: "Warum soll ich schlecht in die Zukunft schauen? Ich meine, man hat gesehen, dass wir geile Kicker haben. Es ist immer so, dass der ein oder andere den Verein verlassen wird. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da gute Kicker nachkommen."

Löwen treffen im Saisonfinale auf Mannheim und Zwickau

Bevor für die Löwen aber der Urlaub und die Vorbereitung auf die nächste Saison beginnen, stehen noch zwei wichtige Partien in dieser Drittligasaison auf dem Programm. Nach dem letzten Heimspiel am Freitag gegen Waldhof Mannheim müssen die Giesinger am 38. Spieltag nach Zwickau reisen.