Noten zum TSV 1860 gegen Essen: Greilinger avanciert zu Sechzigs Fast-Matchwinner, Bär ohne Zielwasser

Die Löwen trennen sich von Rot-Weiss Essen mit 2:2. So hat der AZ-Reporter die Sechzig-Akteure gesehen. Die Noten für den TSV 1860.

München - Packendes Spiel an der Essener Hafenstraße! Die Löwen drehen zunächst die Partie durch die Treffer von Yannick Deichmann und Fabian Greilinger, ehe in der Schlussminute Essen die Sechzger noch mit einem Last-Minute-Tor zum 2:2-Endstand schockt. Der TSV 1860 in der Einzelkritik:

TOM KRETZSCHMAR – NOTE 3: Ersetzte den angeschlagenen Hiller, fünftes Drittligaspiel. Konnte die Null nur 20 Minuten halten: Klärte erst im Eins gegen Eins, dann aber getunnelt. Starke Parade später gegen Berlinski.



NIKLAS LANG - NOTE 3: Nahm die Rolle als rechtes Glied in Sechzigs Abwehrkette ein, in Ballbesitz zumeist einer Dreierkette. Ordentlich, wenngleich im Laufduell ein, zwei Mal zu spät. Top-Rettungstat per Grätsche.

Verlaat beim 2:2 unglücklich

JESPER VERLAAT – NOTE 4: Aufmerksamer Abwehrchef. Kampfstark, giftig, vorne wie hinten mit kleinen Schubsern. Beim 0:1 wie seine Nebenmänner noch auf dem Rückweg, beim 2:2 unglücklich.

SEMI BELKAHIA – NOTE 4: Am Boden, in der Luft und im Spielaufbau solide. Brenzlig: an der Seitenlinie getunnelt und im eigenen Strafraum mit Glück kein Elfer-Verursacher.

PHILLIPP STEINHART – NOTE 4: Der Linksverteidiger agierte defensiv relativ verlässlich, im Vorwärtsgang hätten es mehr, respektive präzisere Aktionen sein dürfen. Ausnahme: seine Vorarbeit für Cocic (2.).

QUIRIN MOLL – NOTE 4: Konnte weder im Sprintduell, noch auf der Linie das 0:1 verhindern. Besser: sein Assist für Greilinger.

Deichmann erzielt gegen Essen seinen vierten Saisontreffer

YANNICK DEICHMANN - NOTE 3: Bleibt er oder geht er? Diesmal ging er weite Wege, spielte einen Traumpass auf Bär, blieb Geniestreiche ansonsten schuldig – bevor er auf 1:1 stellte. Vierter Saisontreffer.

MILOS COCIC – NOTE 3: Der Junglöwe ist schon länger bei den Profis, jetzt endlich mit seinem Startelf-Debüt, mitten in der 1860-Zentrale. Engagiert und nach nur zwei Minuten fast mit einem Slapstick-Treffer. Gutes Spielverständnis, stach aber nicht heraus.

STEFAN LEX – NOTE 4: Der Kapitän in seinem drittletzten Spiel. Defensiv fleißig und mit mehreren Ballgewinnen, aber offensiv kaum zu sehen.

Boyamba in Essen eher unauffällig

JOSEPH BOYAMBA – NOTE 4: Zeigte sowohl seine feine Technik, als auch fehlende Durchschlagskraft. Diesmal eher unauffällig.

MARCEL BÄR – NOTE 5: Der Torjäger hat inzwischen seinen Abschied erklärt. Haute sichtlich nochmal alles rein, verpasste einen Treffer aber, da er in letzter Sekunde gebremst wurde oder kein Zielwasser dabei hatte.

FABIAN GREILINGER – NOTE 2: Kam als erster Einwechselspieler und vergab die 2:1-Führung zuerst noch, bevor er erneut lauerte und per Flugkopfball traf. Sechzigs Fast-Matchwinner.

NATHAN WICHT – OHNE NOTE: Kam zu spät für eine Bewertung.

FYNN LAKENMACHER – OHNE NOTE: Kam zu spät für eine Bewertung.