TSV 1860 formschwächstes Team der 3. Liga: Kommt Viktoria Berlin zum richtigen Zeitpunkt?

Der TSV 1860 wartet am längsten auf einen Sieg in der 3. Liga, doch auch der kommende Gegner Viktoria Berlin strauchelte zuletzt. Am Montagabend setzte es eine bittere Pleite gegen den Tabellenletzten.

28. September 2021 - 12:37 Uhr | AZ