TSV 1860: Ex-Bundesligaprofi Raphael Holzhauser im Anflug?

Trainer Michael Köllner will die Mannschaft des TSV 1860 im Winter nochmal verstärken, um in der Rückrunde wieder im Kampf um die Aufstiegsplätze mitmischen zu können. Einem Bericht zufolge sollen die Löwen Raphael Holzhauser ins Visier genommen haben.

München - Es wäre ein echter Transfercoup für die Löwen. Laut der " " sind TSV-1860-Trainer Michael Köllner und Günther Gorenzel auf der Suche nach Winterneuzugängen in Belgien fündig geworden. So soll der ehemalige Bundesligaprofi Raphael Holzhauser vom belgischen Erstligisten OH Leuven an die Grünwalder Straße wechseln.

Holzhauser könnte Offensivspiel des TSV 1860 beleben

Einziger Haken an einer möglichen Holzhauser-Verpflichtung: Der Österreicher hat in Belgien noch einen Vertrag bis 2024. Das bedeutet, die Münchner müssten für Holzhauser eine Ablösesumme zahlen oder ein Leihgeschäft aushandeln.

Dies dürfte sich wohl auf maximal 300.000 Euro beschränken. So viel haben die Löwen-Bosse Michael Köllner für mögliche Winterneuzugänge bewilligt.

Sollte das gelingen, wäre der Holzhauser-Transfer eine echte Ansage an die Aufstiegskonkurrenz. Denn der 29-Jährige ist bei seinem derzeitigen Verein in Belgien nicht gerade auf dem Abstellgleis. In 13 Partien kommt Holzhauser auf ein Tor und drei weitere Vorlagen.

Mit diesem Zug zum Tor könnte der bewegliche Zehner das zuletzt etwas eingerostete Offensivspiel der Giesinger wieder beleben. Außerdem würde Holzhauser der Mannschaft von Michael Köllner deutlich mehr Gefahr bei ruhenden Bällen bringen.

Holzhauser könnte nach acht Jahren zurück nach Deutschland wechseln

Für Holzhauser selbst wäre es nach acht Jahren die Rückkehr nach Deutschland. Denn der gebürtige Wiener wechselte 2009 in die Jugend des VfB Stuttgart, wo er sich zum Bundesligaprofi entwickelte.

Nach einer Leihe zum FC Augsburg zog es Holzhauser im Januar 2015 zurück in seine Heimat zu Austria Wien. Nach Stationen bei den Grasshoppers Zürich und Beerschot wechselte der offensive Mittelfeldspieler erst im Sommer zu Leuven.