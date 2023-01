Darf in Belek Profiluft schnuppern: Das ist TSV-1860-Keeper Erion Avdija

Bis zum 10. Januar bereitet sich der TSV 1860 in Belek auf den Rückrundenstart vor. Mit an Bord ist der 17-jährige Erion Avdija. Die AZ stellt den Nachwuchskeeper der Löwen vor.

München - Für einen Löwen-Akteur ist das Trainingslager des TSV 1860 etwas ganz Besonderes. Die Rede ist von Erion Avdija: Der 17-jährige Keeper darf in Belek nämlich das erste Mal Profiluft bei den Münchnern schnuppern. Zuvor hatte Avdija Sechzig-Coach Michael Köllner mit seiner Leistung im U19-Team der Löwen überzeugt.

Nachwuchskeeper überragt in der U19-Bundesliga mit starken Leistungen

In der U19-Bundesliga glänzte der Nachwuchskeeper in dieser Saison Woche für Woche mit starken Paraden. Im letzten Spiel vor der Winterpause gegen den SSV Reutlingen konnte Avdija die weiße Weste halten, insgesamt musste er in 10 Partien nur 17 Mal hinter sich greifen.

Avdija glänzt mit herausragender Technik

Aber nicht nur gegen den Ball zeigte der kosovarische U21-Nationalspieler in dieser Spielzeit bisher seine Klasse. Auch im Spiel mit dem Ball bewies Avdija ein feines Füßchen. So verfügt der 17-Jährige über einen technisch starken linken Fuß und über eine gute Spielübersicht.

Das will Avdija in den kommenden Tagen auch in Belek unter Beweis stellen. Als Nummer "Vier" hinter Marco Hiller, Tom Kretzschmar und Julius Schmid will der Nachwuchskeeper auf sich aufmerksam machen, um vielleicht schon in ein paar Jahren sein Profidebüt feiern zu können.