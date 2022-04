TSV 1860: "Ein Team, ein Weg" – Günther Gorenzels Appell für die letzten vier Spiele

Trotz des verpassten Aufstiegs erwartet 1860-Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel den vollen Fokus auf die restlichen vier Saisonspiele, persönliche Interessen gilt es zurückzustellen.

München – Das Thema Aufstieg hat sich seit der Niederlage am Ostersamstag gegen den VfL Osnabrück (2:3) so gut wie erledigt auf Giesings Höhen.

Sechzigs Sport-Boss Günther Gorenzel warnte aber am Freitag nun eindringlich davor, die restlichen Saisonspiele auf die leichte Schulter zu nehmen, denn es gibt schließlich noch ein großes Ziel: Tabellenplatz vier und damit die Qualifikation für den DFB-Pokal.

Günther Gorenzel: "Weg ist generell noch nicht zu Ende"

"Wir haben uns vor knapp zwei Jahren ganz bewusst für den Slogan "ein Team, ein Weg" entschieden. Dieser Weg ist gekennzeichnet von einer gemeinschaftlich klar festgelegten Haltung, wie wir mit unseren finanziellen Mitteln umgehen", sagte Gorenzel am Freitag auf der Pressekonferenz. "Darauf aufbauend haben wir einen klaren Plan im sportlichen Bereich entwickelt. Dieser Weg ist generell noch nicht zu Ende und auch jetzt noch nicht: Wir haben noch vier Spiele, die ganz wichtig sind."

Der Österreicher appellierte daher an den gesamten Verein, sich auf die restlichen Saisonspiele zu konzentrieren. "Es ist normal, dass der ein oder andere individuelle Interessen hat, was die Zukunft betrifft. Aber wenn ich Profi bin, erwarte ich mir, dass man diese Dinge beiseiteschiebt, wenn man das Trainingsgelände betritt", stellte Gorenzel klar.

Gorenzel deutet Vertragsverlängerungen beim TSV 1860 an

Der Sport-Geschäftsführer des TSV 1860 deutete auch an, dass auch vonseiten des Vereins in den kommenden Wochen die nötigen Impulse hierfür kommen werden. Stichwort: Vertragsverlängerungen! Richard Neudecker, Dennis Dressel und Niklas Lang stehen derzeit beispielsweise unter anderem ohne gültigen Vertrag ab 1. Juli 2022 da.

Allerdings gab Gorenzel zu verstehen, dass Gerüchte weiterhin nicht kommentiert werden und betonte nochmals zum Abschluss: "Jetzt zählen in den nächsten drei Wochen die nächsten vier Spiele." Den ersten von vier Schritten in Richtung Platz vier wollen die Löwen am Sonntag (13 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) gegen den MSV Duisburg machen.