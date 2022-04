Aufruf von 1860-Legende Wettberg an Köllner: "Michi, mach' weiter!"

1860-Legende Wettberg spricht sich für einen Verbleib von Köllner aus. "Er ist der Richtige."

AZ-Interview mit Karsten Wettberg: Der 80-Jährige führte den TSV 1860 im Jahre 1991 als Trainer in die Zweite Liga.

Karsten Wettberg © IMAGO/Ulrich Wagner

AZ: Herr Wettberg, was sagen Sie dazu, dass Michel Köllner wieder glattrasiert über den Trainingsplatz läuft?

KARSTEN WETTBERG: Es ist sehr schade, dass Sechzig so gut wie keine Aufstiegschancen mehr hat - und dadurch auch der Bart weg ist. Aber ich habe es schon befürchtet: Die Löwen waren einfach nicht konstant genug.

Wettberger über 1860-Coach Köllner: "Als Menschenfänger tut er den Löwen sehr gut"

Köllner hat kürzlich - vermutlich auch aus der Enttäuschung heraus - seine Zukunft offengelassen.

Genau, das denke ich auch: Er ist enttäuscht, dass es zum dritten Mal nicht gereicht hat, zudem ist die Saison ja noch gar nicht vorbei. Da kann ich verstehen, dass man sich in dieser Lage nicht festlegt. Aber ich kann ihm nur eines sagen: "Michi, mach' weiter!" Ich finde, er ist nach wie vor der Richtige für Sechzig. Als Menschenfänger tut er den Löwen sehr gut. Aber auch als Trainer war er drei Mal relativ nahe dran.

Präsident Robert Reisinger hat kürzlich klargestellt: Köllner, der ja ohnehin noch Vertrag bis 2023 hat, soll bleiben.

Das richtige Signal. Aber dazu muss ich auch sagen, was mir in der Diskussion zu kurz kommt: Die Gesellschafter reißen sich schon seit ein paar Jahren zusammen. Eigentlich ein guter Nährboden für Erfolg.

"TSV 1860 braucht ein besseres Scouting"

Was hat aus Ihrer Sicht dennoch zur Krönung gefehlt?

Auch, wenn sie es bei 1860 nicht gerne hören: Es braucht ein besseres Scouting. Nicht alle Transfers haben eingeschlagen, zu viele Spieler hatten Leistungsschwankungen. Natürlich waren auch einige Dinge dabei, die du nicht vorhersehen kannst, wie Verletzungen oder Corona-Ausfälle. Aber dass Sascha Mölders nicht mehr so performen wird wie im Vorjahr, hätte man vorher wissen müssen.

Also früher "absägen" oder zumindest kompensieren?

Ich hätte auf jeden Fall noch einen weiteren Stürmer geholt. Dass Köllner Mölders vor der Winterpause rasiert hat, lege ich ihm dagegen als Stärke aus und als Beleg dafür, dass ein Menschenfänger nicht immer nur ein Waschlappen ist. Köllner hat sich weiterentwickelt, er kann durchgreifen.

"Tim Rieder hätte sich Türkgücü sparen können"

Was muss denn nun passieren, dass es im vierten Anlauf endlich klappt mit dem Aufstieg?

Es müssen schon vier gestandene Spieler her, die den aktuellen Kader verstärken: Es braucht einen guten, neuen Stürmer. Marcel Bär hat als einziger Angreifer eine gute Trefferquote hingelegt. Du brauchst aber zwei, die zweistellig treffen. Oder einen, der über 20 Hütten macht. Abwehr, Mittelfeld, Sturm - am besten, es passiert etwas in allen Mannschaftsteilen.

Mit Tim Rieder schnappt sich Sechzig gerade einen alten Bekannten. . .

Bei 1860 hat er mir sehr gut gefallen, da war ich ein Rieder-Anhänger. Bei Lautern waren sie nicht zufrieden mit ihm, Türkgücü hätte er sich sparen können. Ich denke, dass er in seiner Wohlfühloase auch ein zweites Mal wieder gut funktionieren wird. Ich hoffe nur, dass der Etat noch wächst. Man kann bei Sechzig nicht sagen: Dann spielen wir halt noch fünf Jahre in der Dritten Liga. Da muss ich auch Köllner widersprechen: In dieser Liga ist nur der Aufstieg ein Erfolg.