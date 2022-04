Di Salvo bestätigt: Junglöwen-Trio um Morgalla im Fokus der U21-Nationalmannschaft

Sehen wir demnächst drei Löwen in der U21-Nationalmannschaft? Wie Trainer Antonio Di Salvo bestätigt, hat er Leandro Morgalla, Niklas Lang und Fabian Greilinger auf dem Zettel.

München - Der Fokus auf die Talentförderung beim TSV 1860 zahlt sich weiter aus. Fabian Greilinger ist im Kader ohnehin schon länger etabliert, auch Innenverteidiger Niklas Lang kommt in dieser Saison zu regelmäßigen Einsätzen. In den vergangenen Wochen machte mit Leandro Morgalla ein weiterer Junglöwe auf sich aufmerksam.

Tatsächlich könnte das Trio früher oder später auch das Trikot der U21-Nationalmannschaft überstreifen. Wie Trainer Antonio Di Salvo bestätigt, hat er die drei Münchner durchaus auf dem Zettel. Vor allem der gerade einmal 17-jährige Morgalla hat es dem ehemaligen Löwen angetan.

Antonio Di Salvo: "Wir haben Augen und Ohren überall offen"

"Es ist ein gutes Zeichen, wenn man mit so jungen Jahren schon gute Leistungen in der 3. Liga bringt. Wir werden sehen, wo sein Weg hinführt", sagt der 42-Jährige im Interview mit " " über den jungen Innenverteidiger, der im Winter fest zu den Profis befördert wurde und unter anderem in den brisanten Spielen gegen Mannheim, Saarbrücken und Osnabrück zu überzeugen wusste. Zuletzt stand Morgalla im Kader der U18-Nationalmannschaft, mit der er an den vergangenen beiden Lehrgängen teilnahm.

Auch Greilinger und Lang, die ebenfalls noch für die U21 spielberechtigt sind, hat Di Salvo im Fokus. "Wir haben unsere Augen und Ohren überall offen", so der Trainer.