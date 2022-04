TSV 1860: "Macht keinen Sinn" – Richard Neudecker fällt gegen Duisburg aus

Der TSV 1860 muss beim Auswärtsspiel gegen den MSV Duisburg auf Richard Neudecker verzichten. Der Spielmacher laboriert an einer Oberschenkelverletzung.

München - Der TSV 1860 muss im Auswärtsspiel gegen den MSV Duisburg am kommenden Sonntag (13 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) auf Richard Neudecker verzichten.

"Neudecker kann nicht spielen. Er hat sich eine Oberschenkelblessur gegen Osnabrück geholt", bestätigte Michael Köllner auf der Pressekonferenz am Freitag.

Köllner über Neudecker: "Macht momentan keinen Sinn"

Der 25-Jährige wurde bei der 2:3-Niederlage gegen den VfL Osnabrück am vergangenen Samstag nach gut einer Stunde vorzeitig ausgewechselt.

Am Dienstag habe er es probiert, dann aber die Einheit abgebrochen. "Es macht momentan keinen Sinn, er ist in Behandlung", ergänzte der Löwen-Coach. "Ich hoffe, dass es Richtung Havelse funktioniert. Schade für ihn."

Startelf-Chance für Dennis Dressel?

Wenn fit, ist der gebürtige Altöttinger unter Trainer Michael Köllner im Mittelfeld der Löwen gesetzt. In dieser Saison absolvierte Neudecker 27 Ligaspiele, in denen er an 13 Treffern beteiligt war (sechs Tore, sieben Vorlagen).

Gegen Duisburg wird wohl Dennis Dressel, der sich in den vergangenen Wochen mit der Reservistenrolle zufrieden geben musste, für Neudecker beginnen.