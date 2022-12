TSV 1860: DFB terminiert Drittliga-Auftakt für Saison 2023/24

Sollten die Löwen auch in dieser Saison den Aufstieg verpassen, müssen die Münchner die siebte Saison am Stück in der 3. Liga verbringen. Dafür hat der DFB jetzt den 1. Spieltag der Spielzeit 2023/24 terminiert.

09. Dezember 2022 - 17:18 Uhr | AZ