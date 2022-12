TSV 1860: Vorverkaufsphase für Testspiele startet am Freitag

In der Winterpause wollen die Sechziger gegen Nürnberg, Hoffenheim und Bayreuth zu alter Form finden. Am Freitag beginnt der Ticketverkauf für die Testspiele.

München - In der Rückrunde wollen die Löwen nochmal richtig angreifen um das große Ziel Aufstieg zu erreichen. Bevor es aber am 14. Januar in der 3. Liga gegen Waldhof Mannheim weitergeht, stehen für die TSV-1860-Akteure Testspiele auf dem Programm. Tickets für den Härtetest gegen den 1. FC Nürnberg am 16. Dezember und vier Tage später gegen Bayreuth gibt es ab Freitag um 10.00 Uhr im Online-Shop.

Jeweils 400 Karten für Testspiele an der Grünwalder Straße verfügbar

Beide Partien werden vor maximal 400 Zuschauern am Trainingslände an der Grünwalder Straße ausgetragen. Auch für das dritte Testspiel bei der TSG aus Hoffenheim gibt es nun Karten über die Website des Bundesligisten zu kaufen.