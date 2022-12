Fleißig im Urlaub: Der TSV 1860 startet mit individuellem Heimtraining

Für die Spieler des TSV 1860 hat das individuelle Heimtraining am Wochenende begonnen. Erik Tallig und Marcel Bär halten ihre Fitnesseinheit auf Instagram fest.

München - Ob Dubai, Dominikanische Republik oder Vietnam: Die Spieler des TSV 1860 weilen derzeit noch im Urlaub und laden ihre Akkus für die zweite Saisonhälfte wieder auf.

Doch es ist nicht nur Erholung angesagt: Ehe Michael Köllner am 12. Dezember wieder zum Training an der Grünwalder Straße bittet, müssen sich die Sechzger derzeit individuell fit halten.

Marcel Bär trainiert in Dubai

Am Samstag hat das individuelle, aber verpflichtende Heimtraining begonnen. Ein strikter Trainingsplan von Michael Köllner, den die Löwen zu befolgen haben.

Marcel Bär, der sich aktuell noch mit seiner Familie in Dubai befindet, postete am Sonntagvormittag ein Selfie nach seiner Fitnesseinheit. Der Daumen zeigte bei seiner Instagram-Story wieder nach oben. Nach einer Sprunggelenksverletzung fiel der 30-Jährige über große Teile der Hinrunde aus. Im neuen Jahr möchte der Torschützenkönig der vergangenen Saison nun wieder voll angreifen.

Marcel Bär nach seiner Trainingseinheit in Dubai. © instagram/ cello.baer_15

Erik Tallig hält sich auf dem Laufband fit

Auch Erik Tallig ist aktuell in Dubai und hielt ebenfalls seine Trainingseinheit in den sozialen Medien fest. Der Mittelfeldspieler der Giesinger schuftete fleißig auf dem Laufband für die restliche Saison.

Erik Tallig hält sich auch dem Laufband in Dubai fit. © instagram/ ede.10

Ob sich alle Löwen an den Fitnessplan gehalten haben, wird sich spätestens in den drei Testspielen vor Weihnachten zeigen. Am 16. Dezember geht es gegen Köllners Ex-Klub Nürnberg, einen Tag später trifft Sechzig auf Bundesligist Hoffenheim. Der letzte Test vor der viertägigen Weihnachtspause ist am 20. Dezember gegen Liga-Kontrahent Bayreuth.