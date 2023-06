TSV 1860 bindet nächsten Youngster: Milos Cocic verlängert bei den Löwen

Der TSV 1860 hat zum Saisonende den auslaufenden Vertrag mit Talent Milos Cocic verlängert.

München – Der TSV 1860 schafft so langsam Fakten für die neue Saison. Nachdem am Montag bereits Talent Mansour Ouro-Tagba seinen Vertrag verlängerte, folgt am Dienstag nun die Vollzugsmeldung bei einem weiteren Löwen-Youngster.

Der TSV 1860 setzt weiter auf Milos Cocic. Wie die Löwen mitteilten, spielt der 20 Jahre alte Mittelfeldakteur auch in der kommenden Spielzeit für die Münchner.

TSV 1860: Cocic spielt seit 2016 bei den Löwen

"Milos hat in der abgelaufenen Saison gute Leistungen im Training gezeigt und sein Können auch in den Spielen immer wieder aufblitzen lassen. In der kommenden Spielzeit kann er die nächsten Schritte gehen und sich nach erfolgreich absolvierter Ausbildung vollständig auf seine Arbeit auf dem Spielfeld konzentrieren", sagte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel.

Cocic, der seit 2016 für die Sechzger aufläuft, kam in der abgelaufenen Saison vier Mal in der 3. Liga zum Einsatz und erzielte am letzten Spieltag beim 2:2 in Zwickau sein erstes Profitor.

"Der TSV 1860 München hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich meine Karriere als Profisportler vorantreibe, parallel aber auch meine Ausbildung absolviere", sagt Milos Cocic. "Nach vielen Jahren im BayWa-Nachwuchsleistungszentrum, zuletzt in der U21 und bei den Profis bin ich dankbar, dass ich diesen Weg weitergehen kann."