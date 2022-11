TSV 1860: Bilanz ausbaufähig! Löwen wollen nach Negativserie endlich wieder gegen Saarbrücken gewinnen

Am Sonntag kommt es im Grünwalder Stadion zum Kräftemessen gegen den 1. FC Saarbrücken. In den letzten vier Drittligapartien konnte der TSV 1860 nicht gegen die Saarländer gewinnen. Diese Bilanz soll jetzt aufgebessert werden.

Will es im Spiel gegen Saarbrücken besser machen: Löwen-Torjäger Marcel Bär.

München - Nach der bitteren 0:1-Auswärtsniederlage in Bayreuth steht der nächste Härtetest für die Löwen an. Der TSV 1860 trifft auf den Tabellenfünften aus Saarbrücken (Sonntag, 15Uhr live bei Magenta Sport und im AZ-Liveticker).

Dass dies keine einfach Aufgabe für die Sechziger wird, ist auch 1860-Trainer Michael Köllner klar. Der 52-Jährige sagte auf der Pressekonferenz vor der Partie: "Beide Teams begegnen sich auf Augenhöhe. Es wird auf Nuancen ankommen."

Rabenschwarze Löwen-Bilanz gegen Saarbrücken

Diese Nuancen standen in der Vergangenheit auf Seiten der Saarländer. In der dritten Liga konnten die Löwen nämlich noch nie gegen den 1. FC Saarbrücken gewinnen. Zwei Remis und zwei Niederlagen musste das Team von Michael Köllner in den letzten vier Partien verkraften.

1860 braucht starke Leistung gegen Saarländer

Doch davon will sich der Löwen-Coach mit seiner Mannschaft nicht blenden lassen. Köllner weiß aber: "Wir brauchen eine starke Leistung und eine gute Kulisse, um zu Hause siegen zu können." Auch wenn die Bilanz in der dritten Liga bisher eher dürftig ausfällt, der letzte Sieg gegen Saarbrücken ließ die Löwen-Herzen höher schlagen. In der Relegation zur 3. Liga gewannen die Münchner im Ludwigparkstadion mit 3:2 und legten damit den Grundstein für den Aufstieg 2018.