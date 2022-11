TSV 1860: Köllner freut sich auf Neudecker-Rückkehr - "Richy liefert einfach ab"

Beim Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken kommt es zur emotionalen Rückkehr von Richard Neudecker. Der Mittelfeldakteur hat insgesamt acht Jahre beim TSV 1860 gespielt. Trainer Michael Köllner freut sich auf das Wiedersehen.

München - Für einen Saarbrücker wird die Partie gegen den TSV eine ganz besondere: Richard Neudecker. Der 26-Jährige wechselte im Sommer nach insgesamt acht Jahren an der Giesinger Straße ins Saarland. Vor allem Löwen-Trainer Michael Köllner freut sich auf die Rückkehr seines ehemaligen Schützlings: "Richy ist ein super Spieler. Egal, ob er 110 oder 100 Prozent gibt: Er liefert einfach ab."

Richard Neudecker ist in Saarbrücken gesetzt

Und das zeigt Neudecker bisher auch im Trikot des 1. FC Saarbrücken. In der laufenden Saison kommt der Mittelfeldspieler auf ein Tor und fünf Vorbereitungen. Kein Wunder also, dass Köllner im selben Atemzug vor den Qualitäten von Neudecker warnt: "Es wird schwer, ihn zu stoppen." Doch das müssen die Löwen schaffen, um nach der bitteren Auswärtsniederlage in Bayreuth wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Richard Neudecker: Ein echtes Löwenurgestein

Neudecker wechselte bereits im zarten Alter von 14 Jahren in die Löwen-Jugend. Dort durchlief er sämtliche Jugendmannschaften bis er 2015 in der zweiten Runde des DFB-Pokals sein Profidebüt feierte. Nach der Saison ging es für den damals 19-Jährigen zum FC St. Pauli. Über Venlo kehrte er schließlich 2020 an die alte Wirkungsstätte zurück. Als feste Größe im Mittelfeld verpasste Neudecker jedoch gleich zweimal hintereinander den Aufstieg mit den Löwen bevor es ihn nach Saarbrücken schlug.