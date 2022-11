Dafür aber umso lauter der Jubel bei der Nummer 15 der Löwen. Marcel Bär ist zurück. Auch Michael Köllner äußert sich vor dem Spiel über ihn: "Als wir ihn letztes Jahr verpflichtet haben, wussten wir, was wir für einen guten Spieler holen. Umso bitterer ist es, dass er ein Vierteljahr ausgefallen ist. Marcel ist ein Topspieler, aber jeder Topspieler muss auch Leistung bringen. So wie er in dieser Woche trainiert hat, gehe ich davon aus, dass er das heute tun wird."