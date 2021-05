TSV 1860: Bereits über 9.000 Dauerkarten verkauft - zweite Verkaufsphase gestartet

Die Dauerkarten des TSV 1860 für die kommende Saison sind weiter heiß begehrt. Der Klub hat bereits über 9.000 Tickets abgesetzt, am Donnerstag startete die zweite Verkaufsphase.

München - Auf die Fans des TSV 1860 ist einfach Verlass! Schon in der ersten Verkaufsphase, die am vergangenen Freitag endete, haben die Anhänger bereits 9.236 Dauerkarten für die kommende Saison verkauft. Wie der Klub am Donnerstag mitteilt, entfallen knapp 75 Prozent davon auf die sogenannte "Herz"-Variante, bei der der Käufer auf seinen Rückerstattungsanspruch im Falle von Geisterspielen verzichtet.

Fans des TSV 1860 winkt womöglich die 2. Bundesliga

An Kaufanreizen mangelt es ohnehin nicht: Die Löwen begeistern in dieser Saison mit phasenweise spektakulärem Fußball - womöglich darf das Team von Michael Köllner in der kommenden Saison sogar in der 2. Bundesliga ran. Im Gegensatz zum Vorjahr ist die Aussicht auf Spiele vor Zuschauern dank des Impffortschritts deutlich positiver.

Wer sich in der ersten Verkaufsrunde noch kein Ticket gesichert hat, der hat übrigens ab Donnerstag die zweite Gelegenheit dazu. Um zehn Uhr begann die zweite Verkaufsphase. Zunächst haben Vereinsmitglieder bis zum 21. Mai ein Vorkaufsrecht, wobei die maximale Anzahl an Tickets auf zwei beschränkt ist.