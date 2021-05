Mölders-Mania: Jetzt fordern Löwen-Fans seine Olympia-Teilnahme!

Ein Löwe in Japan? Mit einer Online-Petition setzen sich Löwen-Fans nun dafür ein, dass Sascha Mölders bei den kommenden Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen kann.

München - Sascha Mölders ist beim TSV 1860 Identifikationsfigur, Fanliebling, Leistungsträger und Fußballgott in Personalunion.

Mölders für die Torschützenliste der 3. Liga an

Der Stürmer und Kapitän ist in dieser Saison einer der Hauptverantwortlichen dafür, dass die Löwen auch zwei Spieltage vor Saisonende weiter vom Aufstieg in die 2. Liga träumen dürfen. Der mittlerweile 36-Jährige führt die Torschützenliste in der Dritten Liga, 21 Treffer hat Mölders bislang erzielt.

Zuletzt feierte der Angreifer sein Debüt als TV-Experte, bei DAZN war er Co-Kommentator des Spiels zwischen Köln und Freiburg. Doch ist Mölders möglicherweise noch zu Höherem berufen?

Der setzt sich nun nämlich dafür ein, dass Mölders in die deutsche Olympia-Fußballmannschaft berufen wird, die im Sommer in Tokio um die Goldmedaille spielt.

Regelung: Theoretisch dürfte Mölders bei Olympia spielen

Theoretisch wäre eine Mölders-Berufung möglich: Im Olympia-Kader sind eigentlich nur Spieler erlaubt, die im Jahr 1997 oder später geboren wurden. Drei Spieler im Kader dürfen jedoch älter sein, bei diesen Ausnahmen gibt es keine Altersgrenze.

"Machen Sie von dieser Ausnahme Gebrauch und berufen Sie einen besonderen Spieler, Geburtsjahr 1985, in den Kader", schreibt der Initiator der Petiton, der sich dabei direkt an Trainer Stefan Kuntz richtet. "Nehmen Sie Sascha Mölders vom TSV 1860 München im Team Deutschland mit nach Tokio! Wenn die Ausnahme der Altersregel einen Sinn hat, dann bei Sascha Mölders".

"Wer die Chance hat, einen Fußballgott in seinem Team zu haben, sollte sie nutzen!"

Am Dienstag wurde die Petition veröffentlicht, seitdem sind über 120 Unterschriften zusammengekommen (Stand: 12.05 Uhr, 10.45 Uhr,). "Wir glauben, dass Sascha Mölders als (potenzieller) Torschützenkönig der Dritten Liga diese besondere Berufung am Ende seiner erstaunlichen Karriere verdient hätte – und der jungen Mannschaft aufgrund seiner Erfahrung und seiner besonderen Motivation helfen könnte", schreibt der Macher der Unterschriftensammlung.

"Deshalb, lieber Stefan Kuntz, wer die Chance hat, einen Fußballgott in seinem Team zu haben, sollte sie nutzen!" Ob sich der Trainer den Ratschlag zu Herzen nehmen wird?