Trotz 1860-Niederlage gegen Saarbrücken: Debütant Oura-Tagba war Jacobaccis Lichtblick

Unter der Woche durften mit Mason Judge und Mansour Oura-Tagba zwei Talente aus der A-Jugend erstmals bei den Profis des TSV 1860 mittrainieren. Einer der beiden hat Jacobacci anscheinend so imponiert, dass er ihm auch wenige Tage später bereits zu seinem Debüt in der Dritten Liga verhalf.

Saarbrücken - Beim Aufstiegsaspiranten FC Saarbrücken unterlag der TSV 1860 München mit 0:2. Die Leistung war insgesamt nicht schlecht, aber auch nicht ausreichend, um einen Gegner zu schlagen, der weiterhin vom Aufstieg träumt. Trotz der Niederlage wollte Maurizio Jacobacci vor allem einen Spieler hervorheben: Mansour Oura-Tagba.

Durfte unter Maurizio Jacobacci Profiluft schnuppern: Jugend-Stürmer Mansour Ouro-Tagba. © imago/Ulrich Wagner

Maurizio Jacobacci bringt Youngster Ouro-Tagba bei erster Kadernominierung zur Pause

15:08 zeigte die Uhr im Ludwigsparkstadion, als der vierte Offizielle an der Seitenlinie die Anzeigetafel mit der grünen Nummer 32 hochhielt. Ein in der dritten Liga bislang unbeschriebenes Blatt namens Mansour Ouro-Tagba kam für Fabian Greilinger aufs Feld. In seinem Drittligadebüt war der 18-Jährige einer der Lichtblicke, wie auch Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci am Mikrofon nach der 0:2-Niederlage beim FC Saarbrücken festhielt.

Ouro-Tagba: Eine wichtige Säule bei der Löwen U19

Als Kapitän der U19 ist der gebürtige US-Amerikaner ein wichtiger Eckpfeiler des A-Juniorenteams. Mit acht Treffern und sechs Vorlagen hat der Youngster bei 16 Spielen auch eine sehr ordentliche Bilanz aufzuweisen.

Jacobacci über die Löwen-Neuentdeckung: "Die Zukunft gehört ihm"

"Er hat über die linke Seite gespielt, ist normalerweise aber ein Stürmer. Er hat natürlich versucht, seine Geschwindigkeit, seine Schnelligkeit über die Seite zu bringen", lobte 1860-Trainer Jacobacci seinen Jungspund. Gleichzeitig wollte er seinen 18-Jährigen auch etwas in Schutz nehmen, denn er "hat natürlich auch keine einfache Aufgabe gehabt".



Die ganz große Stärke Ouro-Tagbas kam gegen Saarbrücken jedoch nicht ganz so zur Geltung, wie es sich der Löwen-Trainer erhofft hat: "Ich hätte mir gewünscht, dass man ihn noch besser anspielt, damit er das Eins-gegen-Eins suchen kann. Das war ein wenig zu wenig. "

Insgesamt zieht der Cheftrainer aber eine positive Bilanz zu seinem Debütanten: "Trotz allem: Ich bin froh, dass er mal einen Einstand machen konnte und ich glaube die Zukunft gehört ihm."