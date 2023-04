TSV 1860: Wiedersehen mit Ex-Löwe - Neudecker mit Saarbrücken auf Aufstiegskurs

Im Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken trifft der TSV 1860 auf Ex-Löwe Richard Neudecker. Der 26-Jährige hat in dieser Saison nach zwei verpassten Aufstiegen mit den Giesingern noch die Chance auf einen Platz in der 2. Bundesliga.

München - Wenn der TSV 1860 am Sonntag auf Saarbrücken trifft, kommt es zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Richard Neudecker. Der 26-Jährige wechselte im Sommer nach zwei verpassten Aufstiegen mit dem Löwen nach Saarbrücken. Ausgerechnet in seinem ersten Jahr beim derzeitigen Tabellensiebten könnte Neudecker noch die unvollendete Mission "2. Bundesliga" schaffen.

Ex-Löwe Neudecker trumpft bei Saarbrücken auf

Die Mannschaft von Rüdiger Ziehl hat nämlich aktuell nur fünf Punkte Rückstand auf den Relegationplatz, da die zweite Mannschaft des SC Freiburg nicht aufsteigen darf. Dazu trug der gebürtige Altöttinger maßgeblich bei. In der laufenden Saison kommt Neudecker bislang auf fünf Treffer und zwölf Assists.

Neudecker über Partie gegen den TSV 1860: "Wird ein reiner Kampf"

Um die Chance auf die 2. Bundesliga weiterhin aufrecht zu erhalten, muss jedoch ein Dreier gegen seinen Ex-Klub her. Dass, das keine leichte Aufgabe für die Saarländer wird, ist sich der Mittelfeldspieler bewusst. Neudecker sagte gegenüber der "BILD": "Das wird ein reiner Kampf. 1860 will nach turbulenten Wochen und den Nachrichten auf dem Platz wieder was gut gut machen."

Trug letzte Saison noch das Trikot des TSV 1860: Richard Neudecker. © IMAGO/Germann

Im selben Atemzug fügte der 26-Jährige hinzu: "Wir wollen die Punkte haben." Ob das gelingt, wird sich am Sonntag (14.00 Uhr, live auf Magenta Sport und im AZ-Liveticker) zeigen. Die Giesinger dürften jedoch alles in die Waagschale werfen, um die Punkte aus dem Ludwigsparkstadion zu entführen.