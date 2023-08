Traumdebüt für Zwarts beim TSV 1860: Was der Neulöwe trotz Doppelpack verbessern möchte

3:0 gewann der TSV 1860 am 2. Spieltag der 3. Liga in Duisburg. Neuzugang Joël Zwarts hatte ein klares Fazit für sein Debüt – und ein ebenso klares für die Leistung.

München – Die entscheidende Szene der Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem TSV 1860 ereignete sich in Minute 54. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gastgeber drauf und dran, auszugleichen.

Dann jedoch bekam Marvin Bakalorz ein Zuspiel nicht kontrolliert. 1860-Neuzugang Joël Zwarts hatte freie Fahrt und erzielte seinen Debüttreffer. Vier Minuten vor Schluss machte Zwarts mit seinem zweiten Treffer alles klar.

"Es ist perfekt" – Joel Zwarts schwärmt nach gelungenem Debüt für den TSV 1860

Der Spieler des Spiels beim 3:0-Auswärtserfolg war damit gefunden: "Ich fühle mich sehr gut", klang der Niederländer bei "Magenta Sport" sichtlich erleichtert. "Erstes Spiel – und dann gleich zwei Tore, das ist perfekt!"

Ein perfekter Nachmittag für Zwarts und auch für den TSV 1860, der mit 5:0 Toren aus den ersten beiden Partien die Tabellenführung der 3. Liga übernimmt. Einzig ein hoher Sieg von Erzgebirge Aue, die am Sonntag in Essen zu Gast sind, könnte die Löwen noch von der Spitze verdrängen.

"Müssen viel ruhiger am Ball sein": Joel Zwarts sieht trotz Kantersieg noch Defizite

Also, ein ergebnistechnisch perfekter Nachmittag. Spielerisch – und das gab auch Zwarts zu – gibt es noch Nachholbedarf: "Heute war nicht top, wir können und müssen viel ruhiger am Ball sein."

Immer wieder erarbeiteten sich die Duisburger ein spielerisches Übergewicht. Vor allem nach dem ersten Treffer des Regensburger Neuzugangs zog der MSV ein regelrechtes Powerplay auf.

Die Kugel kannten die Sechzger in dieser Phase bestenfalls vom Hörensagen. Lediglich über schnelle Umschaltmomente und Freistöße aus dem Halbfeld konnten die Löwen in dieser Phase für Entlastung sorgen. Einen solchen servierte Niklas Tarnat ins Zentrum. Zwarts stieg am höchsten und köpfte zur endgültigen Entscheidung ein.

"Dann kannst du stolz sein": Effizienz macht den Unterschied für TSV 1860

Keine Top-Leistung, dafür ein Top-Ergebnis. Die Effizienz machte an diesem Samstagnachmittag den Unterschied. "Wir gewinnen das Spiel 3:0 und dann kannst du stolz sein, auf dieses Team." Auf das Team, auf seine eigene Leistung – und die vorübergehende Tabellenführung.