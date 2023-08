Von Giesing in die Premier League: TSV 1860-Neuzugang Joel Zwarts hat hohe Ziele

Mit Joel Zwarts hat TSV-1860-Trainer Maurizio Jacobacci endlich einen wuchtigen Stürmer erhalten. Der Niederländer ließ sein Können gegen Aindling aufblitzen und hat große Ziele vor Augen.

München - Vom kultigen Grünwalder Stadion in die großen Arenen der Premier League. Wenn es nach Neu-Löwe Joel Zwarts (24) geht, soll dieser Traum irgendwann Realität werden.

Der erklärte Wunsch des wuchtigen Niederländers ist nämlich die englische Profiliga. Das sagte Zwarts auf seiner Vorstellungsrunde beim TSV 1860. Die körperlichen Maße dazu bringt der 1,90 Meter große Hüne auf jeden Fall schonmal mit.

TSV 1860: Joel Zwarts ließ gegen den TSV Aindling sein Können aufblitzen

Aber bevor es womöglich in ein paar Jahren ins altehrwürdige Old Trafford, an die Stanford Bridge oder die Anfield Road geht, musste am Dienstag erstmal das beschauliche Stadion am Schüsselhauser Kreuz in Aindling herhalten. Beim ungefährdeten 6:0-Sieg im Toto-Pokal gegen den Landesligisten streifte sich der neue Sechzig-Stürmer erstmals das Löwen-Leiberl über.

Dabei zeigte er, warum ihn Löwendompteur Maurizio Jacobacci unbedingt verpflichten wollte. Zwarts festigte die Bälle und bewies vor allem mit seiner Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:0 durch Milos Cocic ein feines Füßchen. Einzig und allein der Einstandstreffer blieb dem Angreifer noch verwehrt.

Trainer Maurizio Jacobacci legt beim TSV 1860 den Trainingsfokus auf das Offensivspiel

Damit das möglichst schon am Samstag gegen den MSV Duisburg gelingt, lag der Fokus im Löwen-Training am Tag nach der Partie gegen die Aindlinger auf dem Offensivspiel. Besser gesagt: Wie finden seine Mitspieler den 24-jährigen Angreifer am besten. "Flach vors Tor. Das bedeutet Gefahr", lautete das Rezept von Jacobacci. "Wenn du den Ball hast, bring die Flanke rein", erklärte der Italo-Schweizer seinem Rechtsverteidiger Kurt Kaan.

Vor rund 100 Zuschauern folgten Flanken am Fließband. Doch lange nicht jeder Ball fand den Kopf oder den Schlappen von Zwarts. Und auch der Neuzugang von Jahn Regensburg selbst hatte noch so seine Probleme im Abschluss. Auch wenn Zwarts den Löwen-Fans seinen strammen Schuss präsentierten konnte, zappelte am Ende nicht jeder Ball im Netz. Daran gilt es in den kommenden Tagen und Wochen zu arbeiten, um aus Zwarts eine TSV-1860-Torschmaschine zu machen, die vielleicht bald sogar schon Premier-League tauglich ist.

Stürmer Fynn Lakenmacher (li.) und Torwart Marco Hiller legten nach Trainingsende noch eine Sonderschicht ein. © IMAGO / Ulrich Wagner

TSV 1860: Valmir Sulejmani und Fynn Lakenmacher legen Extraschicht ein

Und seine beiden Kontrahenten Valmir Sulejmani und Fynn Lakenmacher? Während Zwarts Autogrammwünsche erfüllte, legten die beiden Stürmer nach dem Training noch eine Sondereinheit hin und übten Abschlüsse auf Sechzig-Keeper Marco Hiller.

Auch bei den Einheiten davor zeigten sich Sulejmani und Lakenmacher bissig. Damit scheint das Angreifer-Rennen an der Grünwalder Straße 114 endgültig eröffnet zu sein.