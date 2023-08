Noten zum TSV 1860 gegen Duisburg: Zwarts mit perfektem Einstand, Hiller hält erneut die Null

Die Löwen gewinnen mit 3:0 gegen den MSV Duisburg. So hat die AZ-Reporterin die Sechzig-Akteure gesehen. Die Noten für den TSV 1860.

Joel Zwarts erzielt einen Doppelpack in seinem ersten Spiel für die Löwen.

Duisburg - Zweites Spiel, zweiter Sieg! Die Löwen gewinnen am zweiten Spieltag mit 3:0 beim MSV Duisburg und feiern damit den perfekten Saisonstart. Vorübergehend übernehmen die Löwen auch die Tabellenführung in der 3. Liga. Der TSV 1860 in der Einzelkritik gegen Duisburg.

MARCO HILLER – NOTE 1: Hielt zuverlässig die Null für Sechzig, etwa mit starken und aufmerksamen Paraden gegen Esswein (37.) oder Mogultay (63.).

KAAN KURT – NOTE 3: Ließ die Duisburger Offensivkräfte, vor allem Alexander Esswein, zu häufig vor das Tor kommen. Hätte sichtbarer sein können, ließ aber auch kein Tor zu.

JESPER VERLAAT – NOTE 3: Sah früh Gelb (8.) nach einem harten Zweikampf mit Pledl, bat dann um Entschuldigung. Mit der bis dahin größten Torchance nach Freistoß (22.), doch Duisburgs Keeper Müller parierte. Wurde nach Foul an Bakir verwarnt (60.), dabei hätte er auch vom Platz fliegen können.

TSV 1860 siegt in Duisburg: Ex-Zebra Leroy Kwadwo schnell und engagiert

LEROY KWADWO – NOTE 2: Schnell und engagiert in den Zweikämpfen, zum Beispiel gegen Müller (26.), holte dabei einen Freistoß raus. Spielte auch mutig nach vorn.

FABIAN GREILINGER – NOTE 3: Holte einen Freistoß raus nach Foul durch Duisburgs Feltscher (86.), der dann zum Tor führte. Sonst eher harmlos.

NIKLAS TARNAT – NOTE 3: Erfüllte seine Sechser-Position eher defensiv, reagierte häufiger harmlos und weniger sichtbar als seine Kollegen. Mit seinem Freistoß (87.) bediente er haargenau Zwarts.

MANFRED STARKE – NOTE 2: Mit einer fragwürdigen Grätsche an Mogultay (29.), nahm den Ball von Vrenezi schön an und wuchtete ihn zum 1:0 (32.). Interpretierte seine Rolle im Mittelfeld eher offensiv und laufintensiv.

Morris Schröter fleißig, Albion Vrenezi stets anspielbar

MORRIS SCHRÖTER – NOTE 2: Gefährliche Flanke, die keinen Abnehmer fand (40.), beackerte fleißig den rechten Flügel und setzte Akzente Richtung Tor.

ALBION VRENEZI – NOTE 2: Lieferte den entscheidenden Assist vor dem ersten Tor, zeigte sich stets engagiert und anspielbar.

JULIAN GUTTAU – NOTE 2: Erledigte einen ordentlichen Job auf den linken Flügel, zog dabei immer wieder ins Zentrum. Ihm hätten mehr Schnelligkeit und Zug zum Tor gutgetan.

Joel Zwarts gleich mit einem Doppelpack in seinem ersten Spiel für den TSV 1860

JOEL ZWARTS – NOTE 1: Ohne Torgelegenheit in der ersten Halbzeit. Nach der Pause direkt mit einem Schuss aufs Tor, den MSV-Torwart Müller aber hielt (46.). Dafür mit schöner Balleroberung und schönem Solo zum 2:0 (54.). Köpfte haargenau ins rechte obere Eck (87.)

NIKLAS LANG – NOTE 3: Kam für Verlaat und übernahm standesgemäß und ohne Ausreißer.

EROL ZEJNULLAHU – NOTE 3: Kam in der 66. Minute, schoss einen Freistoß (82.), der aber zu harmlos war. Sonst kaum auffällig.

TARSIS BONGA, VALMIR SULEJMANI, TIM KLOSS kamen zu spät für eine Bewertung.