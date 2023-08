3. Liga im Liveticker zum Nachlesen: MSV Duisburg gegen TSV 1860 – Endstand 0:3

Aufgrund einer Behandlungspause kommt etwas Ruhe in die in den letzten Minuten hektische Partie. Ein Spiel, das nun, besonders für den TSV, in die Crunchtime geht. Vergangene Saison gaben die Löwen an Ort und Stelle, genau zu diesem Zeitpunkt, eine 2:0-Führung aus der Hand.