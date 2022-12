Traum vom Aufstieg: TSV 1860 will Begeisterung wecken

In den letzten vier Spielen konnte der TSV 1860 keinen einzigen Sieg einfahren. Damit ist das große Ziel "2. Bundesliga" in weite Ferne gerückt. Dennoch hält Löwen-Trainer Michael Köllner am Aufstieg fest.

14. Dezember 2022 - 14:50 Uhr | AZ/dpa