Tom Kretzschmar statt Marco Hiller: Lässt Michael Köllner gegen Aubstadt seine Nummer zwei ran?

Am Samstag trifft der TSV 1860 München im Halbfinale des Toto-Pokals auf den TSV Aubstadt. In dieser Partie könnte es zu einem Wechsel auf der Torhüterposition kommen.

München - Marco Hiller ist bei den Löwen die unumstrittene Nummer eins. In 32 Pflichtspielen hütete der 25-Jährige, der erst vergangene Woche seinen Vertrag mit 1860 verlängerte, in dieser Spielzeit bisher das Löwen-Tor.

Doch an diesem Samstag, im Toto-Pokal-Halbfinale beim TSV Aubstadt (14 Uhr, live im BR und im AZ-Liveticker), könnte sich Hiller erstmals seit langer Zeit wieder auf der Auswechselbank wiederfinden.

Steht Kretzschmar gegen Aubstadt im Löwen-Tor?

Dabei würde es sich allerdings nicht um eine Strafe durch 1860-Trainer Michael Köllner handeln, sondern vielmehr um eine wertschätzende Geste gegenüber Ersatzkeeper Tom Kretzschmar (23).

"Es kann sein, dass Tom Kretzschmar spielt, das will ich nicht ausschließen. Wir haben eine sehr sehr gute Nummer zwei. Es ist auch wichtig, dass Tom Kretzschmar wieder mal Spielpraxis kriegt. Von daher ist es gut möglich, dass er gegen Aubstadt im Tor stehen wird", so Köllner auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Für den gebürtigen Münchner Kretzschmar wäre ein Einsatz gegen Aubstadt der siebte in der laufenden Spielzeit. In den ersten beiden Saisonspielen vertrat Kretzschmar den rotgesperrten Hiller fabulös und gab sich gegen die Würzburger Kickers (1:0) und Wehen Wiesbaden (0:0) keine Blöße.

Kretzschmar bisher in jedem Toto-Pokal-Spiel im Tor

In den bisherigen vier Toto-Pokal-Auftritten der Löwen in dieser Spielzeit stand Kretzschmar ebenfalls zwischen den Pfosten, in den ersten drei Spielen trug der Keeper sogar die Kapitänsbinde. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn Köllner auch im Halbfinale gegen Aubstadt an dieser "Tradition" festhalten und die 23-jährige Nummer zwei auflaufen lassen würde.