"Das ist sehr heftig": TSV 1860 mit Rumpfelf im Toto-Pokal gegen Aubstadt

Personalsorgen beim TSV 1860! Vor dem Toto-Pokal-Halbfinale gegen den TSV Aubstadt hat Michael Köllner insgesamt zehn Ausfälle zu beklagen.

München – Bei der 0:3-Niederlage in Mannheim standen am Ende vier Youngster für den TSV 1860 auf dem Rasen.

Ähnlich könnte es nun am Samstag im Toto-Pokal-Halbfinale beim TSV Aubstadt (14 Uhr, BR und im AZ-Liveticker) aussehen. Denn verbessert hat sich die Personallage bei den Löwen nicht, im Gegenteil. "Wir beklagen aktuell zehn Ausfälle, das ist sehr heftig", sagte Michael Köllner auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Corona-Trio Moll, Dressel und Belkahia fallen gegen Aubstadt aus

Neben den Langzeitverletzten Daniel Wein, Keanu Staude und Marius Willsch bestätigte der Löwen-Coach auch das Saison-Aus für Lorenz Knöferl. Der Youngster ist in Mannheim unglücklich auf die Schulter gefallen und hatte sich am Donnerstag einer OP unterziehen müssen.

Zudem stehen Quirin Moll, Dennis Dressel und Semi Belkahia weiterhin aufgrund ihrer Corona-Infektion nicht zur Verfügung. "Sie können sich am Wochenende frühestens freitesten, dadurch sind sie auch kein Thema", erklärte der Oberpfälzer. Nach den absolvierten Medizinchecks hofft Köllner, dass das Trio in der kommenden Woche wieder in den Trainingsbetrieb zurückkehren kann. "Belkahia und Dressel haben keine Symptome, Moll geht es auch gut."

Kader des TSV 1860 stellt sich gegen Aubstadt von selbst auf

Zudem fallen Tim Linsbichler, der nach nach seiner Knieverletzung nächste Woche mit dem Aufbautraining beginnen kann, Leandro Morgalla und Nathan Wicht (jeweils Nationalmannschaftsabstellungen) aus.

Ein Gutes hat die angespannte Personal-Situation: "Von dem her ist es nicht besonders schwer, den Kader zu nominieren. Wir haben exakt noch 16 Feldspieler plus drei Torhüter. Ein Torhüter bleibt zu Hause", sagte Sechzigs Übungsleiter, der im Toto-Pokal insgesamt 18 Spieler nominieren darf, abschließend. "Die Qual der Wahl bleibt mir am Ende erspart."